Крымский журналист Семена выступил в суде с последним словом

Крымский журналист Николай Семена в понедельник выступил с последним словом в суде. Он в очередной раз отверг обвинения в призывах к нарушению территориальной целостности России, сообщает портал "Крым.Реалии" (проект Радио Свобода).

Семена подчеркнул, что написал материал, который стал поводом для возбуждения уголовного дела, не из "чувства политической ненависти к России", как утверждает сторона обвинения, а "из стремления участвовать в дискуссии и установить истину".

Журналист отверг заявление прокурора о том, что подсудимый якобы "осознавал преступность своих действий". Он также напомнил о статье Конституции России, которая запрещает "преследовать человека за мнение".

Оглашение приговора Николаю Семене назначено на 22 сентября. Процесс проходит в подконтрольном России суде Симферополя. Обвинение требует приговорить журналиста к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и запретом на профессию на тот же срок.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Николая Семену политзаключенным.