Писателю Владимиру Войновичу сегодня исполняется 85 лет

Писателю, поэту, драматургу, автору трилогии о солдате Чонкине, Владимиру Войновичу сегодня исполняется 85 лет.
Первые стихи он начал публиковать в 1951 году в военной газете. Первая слава пришла к нему в 1961 году, когда строки из его песни "Четырнадцать минут до старта" процитировал Никита Хрущев, и она стала гимном космонавтов. Его первая повесть "Мы здесь живем" появилась в журнале "Новый мир". В 1962 году Войнович был принят в Союз писателей СССР. С конца 60-х принимал активное участие в движении за права человека. Повергался преследованиям.
Роман "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", писавшийся с 1963 года, ходил в самиздате. Полностью книга была опубликована в 1975 году в Париже. В декабре 1980-го года Войнович был выслан из СССР, а в 1981-м лишен советского гражданства. Жил в Германии и США, сейчас живет под Москвой. Главные произведения: трилогия о Чонкине, роман "Москва-2042", автобиография "Автопортрет". Голос писателя много раз звучал на волнах Радио Свобода.
Сегодня в Доме литератора в Москве состоится творческий вечер писателя. Владимир Войнович представит свою новую книгу "Фактор Мурзика". Персонаж этой фантасмагорической повести кот Мурзик, который стал причиной больших событий для людей.
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