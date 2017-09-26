Под колёсами ФСБ

В центре внимания социальных сетей - погибший в самом центре Москвы офицер ГИБДД. А сбил его чёрный "Мерседес" с номерами серии АМР, закреплёнными за Федеральной службой безопасности.

Кремлёвский мамковед:

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ТЫ <ОБОРЗЕВШИЙ> ЧИНОВНИК

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ТЕБЯ ВОЗЯТ НА МАШИНАХ С НОМЕРАМИ АМР ИЗ ГАРАЖА ФСБ

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ТЫ СБИВАЕШЬ ПОЛИЦЕЙСКОГО НА СЛУЖБЕ

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ТВОЕГО ВОДИЛУ ХОТЯТ ОФОРМИТЬ, НО К НА ПОМОЩЬ ПРИЕХАЛИ ТВОИ КЕНТЫ С КОРОЧКАМИ

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ОФОРМЛЯТЬ НЕ СТАЛИ

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ХОРОШО БЫТЬ ЧИНОВНИКОМ В РОССИИ

Акитилоп:

Как смело скрывается ФИО чиновника, которого вёз этот членовоз АМР :(

ОПЕР слил:

#намшепчут что машина, сбившая полицейского, обслуживает высокого сотрудника ФСБ.

Mash:

"Мерседес", сбивший полицейского на Новом Арбате, закреплён за воинской частью 44710 - это спецгараж. Тачки только для сопровождения самых крутых россиян.

Александр Сотник:

ФСБшников не содют...

Ева Канторович:

Ну во первых сбитый насмерть гаишник в Москве был сам пьяным, а во вторых он был взяточником.

Так что водитель машины Мерседес, с номерами руководства ФСБ РФ, что ехал в Москве по разделительной со скоростью 120 км/ч и убил его, совершенно не виновен.

В России Ад во всех проявлениях.

Каннибалы людей жрут, тюменские фээсбешники убили 53 человека от скуки, мальчики пьяные под колёса правильным тетенькам бросаются, теперь вот пьяный взяточник помешал людям спокойно ехать.

Дмитрий Гудков:

Убийство полицейского в Москве — а это именно убийство — важно своей безнаказанностью. Бывают ДТП, бывают всевозможные происшествия на дороге, но если после них власти покрывают спецслужбиста, если скорее скручивают номера, если запрещают показывать это по телевидению — значит, они соучастники.

Да, мы знали о том, что для них не существует морали и уголовного кодекса. Помните — «Мерседес 666», «не заправляйтесь на «Лукойле»?

А покойного сына Сергея Иванова?

А сколько еще таких, но чуть менее громких происшествий?

Однако задуматься пришла пора не только «простым гражданам», но и тем, кто думает, что он «сложный». Вас тоже не защитят ни погоны, ни портфели, ни «звонок другу». Видео с вашим убийством спрячут, номера скрутят, свидетелей купят. А потом, когда прикажут запрещать и разгонять очередной митинг, объяснят, что именно он и есть главная для вас угроза.

Нет, главная угроза — это серия АМР, и далеко не только на автомобиле.

Ну и конечно, отдельной поясной поклон московским властям: жители столицы благодаря вашему молчанию чувствуют себя в безопасности. До первой встречи с АМР.

Повестка:

В центре столицы Mercedes с номерами спецгаража ФСБ сбил насмерть сотрудника ГИБДД. Водителя задерживать не стали - за него вписались подъехавшие высокие погоны. Если Колокольцев это проглотит - его собственные подчинённые за человека считать перестанут, это будет означать, что об МВД в очередной раз вытерла ноги та система, которая его же и выпестовала.

Карина Орлова:

Помните, недавно на Тверской урод в синей куртке сбил девушку, въехав на тротуар, и бегал потом сокрушался по поводу машины и даже не посмотрел, что там с девушкой? Ее отвезли в больницу, но она жива.

Так получилось, что я знаю, кто этот человек был за рулем - обычная гэбэшная крыса, обнюханная кокаином, дело против которого тут же замяли. Михаил звать.

Так вот, на то место происшествия приезжала полиция, ГИБДД. И именно они приняли решение отпустить урода из ФСБ.

Так что когда автомобиль АМР, закрепленный за спецгаражом ФСБ, сбил полицейского на Кутузовском, то это выглядит не как человеческая трагедия. Это выглядит так, как будто огромной группе людей с полномочиями дают по голове дубиной и сообщают в приставленный к уху мегафон: очнитесь, сволочи, вы же сами пострадаете от рук монстра, которого создали.

К счастью, у существа с мегафоном и дубиной работы будет много и всегда, потому что в России когда пришли за соседом, я же молчал...

YAROSH:

А теперь немного посчитаем, в России около 1 млн сотрудников МВД, средний размер семьи у нас в стране, где то 2,7. То есть еще минимум миллион мужей или жен ждут со службы дома, еще где-то 500-600 тысяч детей разного возраста.



Сегодня все они в очередной раз зададутся вопросом, а чего стоит их жизнь и их счастье. А завтра они прочитают новости и пойдут дальше нести свою службу по охране законности. Средний российский полицейский живет скромно, снимает стресс как может, обычный бюджетник с колоссальной и неблагодарной нагрузкой. Ему перед носом машут корочками судьи и прокуроры, долбит начальство, если вдруг прижмут не того.



Сегодня ночью кому-то придется принять очень важное решение. Московская трасса вдруг задала всем вопрос.

Олег Козырев:

Если бы в ГИБДД была бы какая-то офицерская честь, уже сейчас в центре столицы была бы куча их автомобилей на акции солидарности с погибшим товарищем, с требованием наказать ФСБшника, убившего из коллегу.

Если бы у полиции был хотя бы какой-то профсоюз - каждый полицейский вышел бы сегодня на работу с бейджем с фото сбитого.

Но нет ни того, ни другого. Поэтому сами же сотрудники ГИБДД и скручивали номера с машины убийцы, сами же запрещали съемку, сами же дали ему уйти.

Сергей Ежов:

Mercedes из гаража спецслужбы насмерть сбивает автоинспектора на разделительной полосе. На следующее утро глава службы собирает брифинг. Журналисты задают неудобные вопросы. За кем закреплена машина, по какой необходимости мчалась с высокой скоростью, где сейчас водитель и его пассажир.

Общество в гневе. Фермер из губернии заявляет, что ни один человек в стране не может чувствовать себя в безопасности, пока по дорогам колесят обладатели привилегированных корочек.

Президент, который рассчитывает через полгода переизбраться, приезжает домой к семье погибшего. Искренне произносит сочувственные слова и обещает сделать всё, чтобы больше такого не повторялось.

Вдова после отъезда главы государства выходит на крыльцо дома к ожидающим СМИ. Говорит, что по-человечески благодарна президенту за неравнодушие, но это он виновен в том, что в нашем государстве не все чувствуют себя равными перед законом вместе с остальными.

Нижняя палата парламента собирается на внеочередное заседание. Организует своё собственное расследование произошедшего. Оппозиция вносит законопроект об отмене мигалок, большинство вынуждено согласиться, чтобы не растерять поддержку избирателей.

Верхняя палата предлагает усилить контроль за спецслужбами. Придавленные общественным мнением силовые лоббисты вынуждены отступить.

Так трагедия становится основанием для системных изменений в стране...

Кажется, я пересмотрел политических сериалов.

Пётр Шкуматов:

Дело в том, что в нашей истории Синих Ведерок были случаи, когда сотрудники ФСБ сбивали и калечили и убивали людей. Давайте про парочку расскажу, чтобы не делать длинный и нечитаемый текст.

Один такой случай произошел несколько лет назад на улице Советской Армии, где автомобиль ФСБ с мигалкой, бессмысленно разогнавшись до околокосмической скорости сбил человека, который с собакой переходил улицу. Несмотря на то, что все уже думали, что пешеход погиб, мужчине "повезло" и он получил вред здоровью средней тяжести. Мы помогали семье пострадавшего добиться справедливости и мы её добились, водитель этого автомобиля, рядовой сотрудник ФСБ получил максимально возможное лишение прав. Он потом пытался обжаловать, но у него ничего не получилось.

Второй такой случай произошел в Ставропольском крае, где сотрудник ФСБ выпил бутылку водки, сел за руль и выехал на встречку за отбойником. Проехал километр и лоб в лоб врезался в автомобиль, в котором ехали четверо молодых людей. ФСБшник в этом страшном лобовом столкновении отделался царапинами (пьяным море по колено), а ребята все погибли. Я тогда ездил много раз в Ставрополь, а потом в Ростов на Дону, помогали пострадавшим, следили за этой историей, освещали её в СМИ, результат: 6 лет лишения свободы.

То есть, если СМИ и общественность занимаются этим делом, никакие громкие аббревиатуры не работают и суды, в общем то, выносят справедливые решения.

Однако, если пытаться "решить вопрос" внутри ведомств, начинают происходить страшные вещи. Несколько лет назад на том же Новом Арбате на инспектора ДПС был совершен наезд автомобилем с мигалкой. Инспектор получил серьезные травмы, у него множественные переломы ноги, работать он уже не смог и был списан на пенсию по инвалидности. Мы предлагали помочь, вписаться в эту ситуацию, однако было принято решение "не выносить сор из избы". В результате водитель мигалки наказания не понес, а инспектору, которому таким образом поломали жизнь, НИЧЕГО не компенсировали и он остался со своей проблемой и со своим здоровьем наедине. И только другие инспекторы 2СП скидывались своими деньгами, чтобы их бывшему коллеге сделали операцию на ноге, сначала одну, а потом вторую.

Поэтому в этой истории главным будет позиция семьи погибшего. Если они займут позицию "страуса", то и не получат ничего. А виновный уйдет от ответственности или получит по минимуму. Если же они вступятся за честь и достоинство своей семьи, то мы всегда готовы им помочь и словом и делом. Благо опыт имеется.

Мигалки на машинах чиновников - позор России.

Сергей Медведев:

Дело совсем не в пробках, а в необходимости аМР, еКХ и прочих мчать по осевой независимо от трафика, лишь утверждая свой статус в средневековой сословной иерархии, где право опричника на проезд ценится выше жизни простого стрельца (пускай и из спецбатальона на спецтрассе). Предупреждал же Сорокин: опричным нужна отдельная подземная полоса.

Когда система рухнет, как скелет динозавра в музее, первым актом новой власти должно стать упразднение этой полосы смерти и установка двухметрового бетонного отбойника по всей разделительной полосе от Барвихи до самых, б.дь, Боровицких ворот. Тогда у нас и начнется Новое время, в котором все равны перед законом и ездят по одной и той же полосе.

Вечная память менту и всем сотням жертв Кутузовского.

Михаил Виноградов:

С учетом ночных событий на Новом Арбате в ближайшую пару недель логично было бы ожидать массированной активности по задержанию пособников ИГ, крупных чиновников, лидеров ОПГ (может, даже южных), проведению масштабных антитеррористических учений, раскрытию пары-тройки назревших резонансных дел.

Сталингулаг:

Ситуация со сбитым насмерть полицейским в центре Москвы автомобилем с номерами АМР и мигалкой будет развиваться так: сейчас какой-нибудь условный "оппозиционер" напишет, что-то вроде: "хватит возмущаться этой историей, дпсник защищал режим, небось голосовал за Путина вот и погиб от руки одного из его опричников". И всё внимание от летящего под 140 по Арбату членовоза сместится на этого козла отпущения.



Нам будут рассказывать, что так нельзя говорить, "либералы" совсем обезумели, кощунствуют. И вместо ареста и суда над убийцей полицейского, нам устроят партсобрание, где будут нас учить этике, такту, чувству скорби и другим необходимым вещам в стране, в которой твоя жизнь полностью зависит от того будет ли спешить обладатель крутой ксивы в ресторан или поужинает дома

А вот и тот самый "либерал"!

Аркадий Бабченко:

Все-таки Кафка был дилетант. Жизнь опережает мечту так, что не снилось даже ему.

Помните, Вадим Коровин все время боролся с беспределом на дорогах? Одной из его постоянных точек был как раз Кутузовский. Он там все время ловил этих, на АМР, на выделенке. А менты его все время за это гоняли. Вадиму сломали руку, на него заводили уголовное дело по наезду на полицейского и пр. и пр.

Теперь чувак на АМР сбивает того самого мента, который стоял на этой самой выделенке, чтобы гонять таких, как Вадим - да и вообще прочих мешающихся проезду бояр пейзан - чтобы этому чуваку на АМР было удобнее ездить.

Либеральная общественность, конечно, сразу начала раскручивать тему, как проклятый фсбшник сбил героя, защищавшего простых водителей от нарушителей - но то такое, там инфантилизм врожденный. Фиг его знает, как можно в Москве дожить до взрослых лет и на полном серьезе считать, что менты на Кутузовском стоят для того, чтобы защищать простых пейзан от нарушителей.

Далее СМИ сообщают, что на место аварии приезжают какие-то люди в штатском и показывают корочки. И менты, стоящие над трупом только что убитого своего же собственного коллеги (!), всех отпускают, никого не оформляют, планов "Перехват" не объявляют и вообще вытягиваются по стойке смирно. Ну, а как же - корочка, номера. Виноваты-с. Давите нас и дальше, барин, пожалуйста. А мы всяких активистов и дальше будем <бить>, чтобы они не мешали вам нас давить. Ну и всяких прочих пейзан тоже, это уж само собой.

Но я, собственно, не про жаб с гадюками. Я все про тот же инфантилизм.

Вот если бы сейчас реально наступил бы тридцать седьмой, я вот, блять, просто руку на отсечение даю - либеральная общественность писала бы сейчас в Фейсбук из лагерей смерти на Колыме - ах, ах, как можно радоваться трагедии, произошедшей с палачом Пупкиным, он всего лишь расстреливал преступников, защищая простых граждан.

Кто-нибудь правда до сих пор верит в возможность демократической революции в России?

Товарищ Колокольцев, не бойтесь. Можете совершенно спокойно продолжать сажать оппозицию, <бить> по автозакам, заводить левые дела, возить мордой по столу, и вообще издеваться, как душе угодно - там не то, что никто руку с коктейлем Молотова на ваших псов не поднимет, там каждый раз плакать будут, когда один из них умрет, загрызенный соратниками.

И, таки да - не скорблю.

Братва, давите друг друга.

Александр Тверской:

Честно, просыпаясь, я хотел бы открывать интернет и читать новости о новых прорывах в медицине и науке, об успехах на мировой арене в спорте, о презентации современного российского смартфона, на которую бы съехались журналисты со всего мира и которая бы стала новостью номер 1 на несколько дней на всей планете, хотел бы пролистывать новостную ленту и видеть, то тут, то там: "открыта новая магистраль", "запущен самый быстрый поезд в мире", "последней деревне в России наконец-то проведён газ, теперь вся страна газифицирована", "зарплаты врачей сравнялись с зарплатами в немецкой медицине", "в Россию едут со всего мира лечиться от рака" и так далее, далее, далее...



Но, что я читаю: "В России сняли ограничения на продажу боярышника", "Машина ФСБ сбила лейтнента полиции, с неё скрутили номера и мигалку", "В Краснодаре 18 лет безнаказанно орудовала пара каннибалов", "Пытки в Крыму", "Российского генерала убили в Сирии", "Против блогеров заведено уголовное дело", "Митингующих отправили под арест на 5 суток", "Журналиста осудили...", "Сотрудник Минобороны был пойман на рекордной взятке", "Парк Зарядье за 30 миллиардов рублей", "Прожиточный минимум повышен до 10 365 рублей"...



В стране ведь вообще ничего не происходит. Доносы, взятки, посадки, пытки, убийства, войны и воровство, воровство, воровство всех у каждого и каждого у всех.



Как этого можно не замечать и не понимать, что Россия находится уже в одном списке с Северной Кореей и Ираном и будет скатываться ещё ниже - для меня загадка. Может хватит уже орать о величии в нищей, деградирующей, клептократической стране, которая ничего не производит, ничего не даёт ни миру, ни своим гражданам, а только воюет, репрессирует и грабит?