"Коммерсантъ" рассказал о рекордной взятке в истории Минобороны РФ

Полковник Александр Вакулин арестован и помещён в следственный изолятор до конца октября по подозрению в получении взятки в размере 368 миллионов рублей за покровительство при заключении контрактов с частными компаниями. Об этом во вторник сообщает "Коммерсантъ". По данным издания, речь идет о рекордной взятке в истории министерства обороны России.

46-летний начальник отдела технического обеспечения продовольственного управления Минобороны подозревается в получении взяток за помощь в заключении контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники для оборонного ведомства. Кроме того, по версии следствия, полковник брал взятки за оказание "общего покровительства" бизнесменам.

Дело Вакулина ведет старший следователь по особо важным делам Виталий Данилов, ранее занимавшийся расследованием хищений, связанных с "Оборонсервисом".

В октябре 2012 года по фактам махинаций в компании "Оборонсервис" было возбуждено несколько уголовных дел. Глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева была признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере, в отмывании денег, злоупотреблении должностными полномочиями и приговорена к пяти годам колонии общего режима. Однако уже через месяц она была освобождена по УДО.