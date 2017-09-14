Попили кофе на миллион

Генерального директора ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" (СМНГ, дочка "Роснефти") Андрея Бардина задержали на заправке BP. Он там встречался с Симоном Рыбушкиным, руководителем компании "БиоЭкоПром", подрядчика СМНГ. Бардин пошел за кофе себе и Рыбушкину, а когда вернулся, то увидел, что его машину окружили оперативники. На заднем сидении Бардина нашли миллион рублей, Таганский суд Москвы арестовал топ-менеджера на два месяца.

По версии следствия, это взятка от подрядчика за то, чтобы компания смогла беспрепятственно участвовать в аукционах "Сахалинморнефтегаза". Бардин уверяет, что его подставили. По случаю его задержания "Роснефть" оперативно выпустила релиз, в котором сообщила, что коррупционное преступление пресечено ее сотрудниками. "Служба безопасности НК "Роснефть" принимает все необходимые меры для предупреждения противоправных действий на предприятиях в дочерних обществах компании и уделяет особое внимание укреплению системного взаимодействия с правоохранительными органами", – говорится в официальном сообщении. До этого случая глав региональных дочек "Роснефти" с таким шумом не задерживали. Обычно их тихо отправляли в отставку.

Сергей Дряблов, предшественник Бардина на посту главы "Сахалинморнефтегаза", сумел чем-то разозлить Игоря Сечина во время приезда того на Сахалин. Тот отправил главу СМНГ в отставку, но его карьера не рухнула – он возглавил одну из строительных компаний. Андрея Бардина обвинили в коммерческом подкупе в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК). Ему грозит до 12 лет колонии и огромный – 50-кратный от размера взятки – штраф. Суд отправил его в СИЗО до 9 ноября.

Один договор, заключенный в 2016 году, принес подрядчику 34 млн рублей. Второй – 80 млн рублей

Кресло под Андреем Бардиным трещало давно. Год назад он оказался в гуще борьбы подрядчиков "Сахалинморнефтегаза". И один из участников этой борьбы, Рыбушкин, сейчас один из ключевых свидетелей обвинения. Ежегодно СМНГ заключает договоры на обезвреживание и размещение нефтесодержащих отходов, на выполнение работ по рекультивации земель, загрязненных в результате порывов трубопроводов. Один такой договор, заключенный в 2016 году, принес подрядчику 34 млн рублей. Второй – 80 млн рублей. Таких аукционов Сахалинморнефтегаз в год заключает несколько. Борьба за них идет не шуточная. До 2016 года большую часть контрактов по обращению с отходами получали компании "БиоЭкоПром" Симона Рыбушкина и "ВостокЭкология". Фактически СМНГ был их единственным заказчиком на Сахалине. Но потом локтями всех растолкала компания "Игл", принадлежащая семье влиятельного сахалинского политика Сергея Зарицкого.

"Игл" демпинговал на грани рентабельности – с его приходом цена на обеззараживание кубометра грунта снизилась с 14 тысяч рублей до 6 тысяч. Прежние подрядчики совсем с горизонта не исчезали, пусть и стали зарабатывать на контрактах "Сахалинморнефтегаза" не прежние 40-70 млн рублей, а 7–8 млн рублей.

Ради нефтесвалки вырубили почти два гектара леса. Нефтеоходы просто запахивали в землю

Осенью 2016 года против Андрея Бардина началась информационная война. Поводом для этого стала размещенная на сайте Экодело статья о нарушениях выявленных в деятельности компании "Игл". Было установлено, что она свозила нефтеотходы на участок, на который не имела прав. Ради нефтесвалки вырубили почти два гектара леса. Нефтеоходы просто запахивали в землю. Эксперты утверждали, что иначе и быть не может – цены на утилизацию отходов "Игл" снизил настолько, что как-то обеззараживать землю, например, пережигая в специальных установках, просто невозможно – иначе компания будет работать в убыток.

Эту публикацию подхватили несколько интернет-изданий и блогеров (почему-то только подмосковных) и, добавив обвинений в коррупции в адрес лично Бардина, стали публиковать. В "Роснефти" болезненно относятся к обвинениям по части экологи, и оявление в СМИ информации о том, что на территории какой-то из "дочек" зафиксированы утечки вполне могут стоить руководителю и всему руководству подразделения премий. А волна публикаций – и должности.

Правда написана, или нет, разбираться не будут. Уволят и все

– На такую должность стоит очередь из претендентов, любой такой скандал для них – отличный повод расчистить место. Поэтому правда написана, или нет, разбираться не будут. Уволят и все, – в неофициальных разговорах комментировали тогда сотрудники "Сахалинморнефтегаза" ту информационную атаку. В СМНГ заговорили о возможной скорой смене генерального директора. Сам глава компании говорил, что за публикациями в СМИ стоят подрядчики, которые при нем потеряли контракты.

Тем не менее, отношения Сахалинморнефтегаза и Бардина с "БиоЭкоПром" и Симоном Рябушкиным продолжались, хотя и не были простыми. С одной стороны, СМНГ продолжал заключать контракты с этим подрядчиком (только в июле между ними подписан договор на ремонт и техническое обслуживание резервуаров, цистерн и емкостей из металла на 9,1 млн рублей), но при этом подавал на него в суд за неисполнение условий других договоров. В Арбитражный суд с декабря 2016 года от СМНГ на "БиоЭкоПром" поступило два таких иска. Особенно поссорил "Сахалиморнефрегаз" (читай – Бардина, для которого любой скандал мог стать губительным – РС) и "БиоЭкоПром" контракт на вывоз нефтесодержащих отходов. Их "БиоЭкоПром" сначала накапливал на площадке временного хранения "Одопту" в восьми километрах от сахалинского села Тунгор, а когда токсичная масса стала огромной, стал вывозить на сельскую свалку бытового мусора.

Нефтяники написали на "БиоЭкоПром" заявления в полицию

Замазученную землю и нефтяные пятна не могли не заметить местные жители, они стали жаловаться во все инстанции. Экологи направили обращение о грубейшем нарушении положений федерального закона "Об отходах производства и потребления" и Земельного кодекса РФ в управление Росприроднадзора по Сахалинской области. Свою проверку начал "Сахалинморнефтегаз", по ее результатам начата процедура применения штрафных санкций. Кроме того нефтяники написали на "БиоЭкоПром" заявления в полицию. Все это происходило в мае. А в сентябре Бардин и Рыбушкин встретились в Москве и первый купил второму кофе.

С карьерой Бардина все более-менее ясно. Вне зависимости от результатов расследования в Роснефти она закончена. Но остается и другой аспект – подрядчики СМНГ, которые занимаются обеззараживанием опасных и для людей и для природы отходов нефтепромысла, работают с нарушениями. Фактически, получается, что отходы просто где-то сваливаются. И эта проблема не решена.