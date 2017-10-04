В календаре знаменательных дат России уже не первый год значится 30 октября – День памяти жертв политических репрессий в СССР. Восемь десятилетий прошло со времени Большого террора. И хотя в настоящее время опубликованы засекреченные ранее списки работников НКВД, открыт Музей истории ГУЛАГа в Москве, создан мемориал "Бутовский полигон" (чему, кстати, способствовали только родственники погибших и правозащитное общество "Мемориал"), можно ли сегодня говорить о том, что российское общество в целом готово к осознанию того, что происходило в нашей стране? Ведь одно дело – знать о каких-либо фактах, а другое – осознавать их.

Нет ли отголосков страшного явления, которое можно без преувеличения назвать "русским фашизмом", в современной России? Нет ли наличия хронической болезни, называемой "культом личности"?

Вот только некоторые факты.

Совсем недавно в Московской государственной юридической академии установлена мемориальная табличка, посвященная выступлению Сталина в этом учебном заведении. К мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с инициативой установить памятник советскому диктатору обратилась группа молодых людей. Ройзман предложил вариант памятника Сталину с топором и удавкой. В Кирове по инициативе ветеранов КГБ установлен памятник Феликсу Дзержинскому. В центре Москвы в шеренге "правителей России" работы Зураба Церетели стоят бюсты Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Происходящее в сознании большинства российского общества можно назвать возвратом к привычному состоянию рабства

Судьбу народа определяют глубинные процессы сознания. Реабилитация сталинизма используется властью современной России для взращивания "имперского патриотизма", что неминуемо ведет страну к новой форме тоталитаризма. Призыв признать политику демократических реформ 1990-х годов преступной прозвучал от режиссера Никиты Михалкова – словно продолжение высказывания президента России о том, что развал СССР был катастрофой для русского народа.

Происходящее в сознании большинства российского общества можно назвать возвратом к привычному состоянию рабства, когда нет ответственности и осознания скрытых и явных процессов, происходящих в стране и мире. Это является следствием того, что коммунистической партии удалось уйти от ответственности, так как не был проведен суд на КПСС с последующей люстрацией, как это было на Нюрнбергском процессе сразу после разгрома нацизма. Частью образовательной школьной программы в Германии является посещение гитлеровских концлагерей и, к примеру, выставки "Топография террора" в Берлине. В образовательных программах России истории отечественного террора не уделяется должного внимания – это считается у нас непатриотичным.

Наталья Слуцкая – филолог, г. Екатеринбург

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