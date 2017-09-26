Банкир Олег Тиньков пообещал отозвать иски против блогеров "Немагии"

Бизнесмен Олег Тиньков пообещал отозвать все иски против блогеров из проекта "Немагия". Об этом основатель "Тинькофф-банка" заявил накануне в интервью Амирану Сардарову на YouTube-канале "Дневник хача". По словам Тинькова, он не хочет "вымаливать извинения" и забирает иски "без кондиций, без условий".

8 августа "Немагия" выпустила ролик с критикой бизнесмена Олега Тинькова и созданного им "Тинькофф-банка". При этом в описании к ролику говорилось, что все персонажи вымышленные, а совпадения случайны. Тинькови его банк подали на авторов "Немагии" Алексея Псковитина и Михаила Печёрского в суд иски о защите деловой репутации на 500 тысяч рублей и о клевете. Роскомнадзор решил заблокировать ролик "Немагии". 13 сентября в квартире Псковитина в Кемерове прошёл обыск: его проводила следственная группа из Москвы. 19 сентября блогер был доставлен на допрос в МВД. Позже Тиньков заявил, что готов отозвать иски, если блогеры извинятся за свои слова о нем.

Канал "Немагия" создан в 2009 году, количество подписчиков превышает 1,4 миллиона. На нём активно освещаются события, касающиеся Алексея Навального.