Algiers: душа и ярость

Хедлайнер тридцать шестого выпуска программы "Музыка на Свободе" – англо-американский квартет Algiers, которой, в силу его незаурядных профессиональных качеств, всемерно продвигает в эфир рок-критик Артемий Троицкий.

На прошлой неделе героями я подробно рассказывал об ансамбле "Браво", который представил как свою любимую российскую рок-группу. Теперь поговорим о группе под названием Algiers, то есть "Алжир", как это пишется по-английски. Это моя любимая уже в глобальном масштабе группа из числа новых и свежеобразованных. Не скажу, что любимая вообще из всех-всех-всех, но бесспорно любимая среди дебютировавших в последние два-три года.

Коллектив изначально из города Атланта, штат Джорджия, хотя в 2007 году они перебрались в город Лондон, и реальная рок-карьера Algiers началась еще позже, в 2015-м, когда вышел первый альбом. Альбом без специального названия, просто Algiers, и альбом был абсолютно сенсационным. У меня это был главный дебютный альбом того года – по всем рейтингам, которые я в то время составлял. Вот композиция Remains – "Остатки".

Algiers сейчас уже американо-английская группа, теперь это уже квартет с постоянным английским барабанщиком. Самым интересным и интригующим фактом в истории с Algiers является то, что это редчайший случай в современной музыке, когда музыканты придумали что-то реально новое. То есть все, что сейчас происходит в музыке, в том числе и в пресловутом "андерграунде", можно более-менее описать популярным английским словом recycling, то есть это все вторсырье, уже слышанное и слегка переработанное; ходит музыка по кругу или по спирали, но в общем-то ничего реально нового на протяжении уже пары десятилетий не происходит.

Очень редко случается так, чтобы выстреливал музыкант или композитор, или группа, которые сочиняют что-то свежее и неслыханное. Вот именно это произошло с группой Algiers. С одной стороны, она играет жесткий, мрачный, с налетом "индастриал" даже пост-панк, а с другой стороны – благодаря своему темнокожему солисту Франклину Джеймсу Фишеру это все у них является подкладкой для страстных песнопений в стиле "спиричуэлс", негритянской старинной хоровой религиозной музыки. Вот еще одна песня с первого альбома Algiers, она называется "Кровь" – Blood.

В 2017 году вышел второй альбом Algiers, который назвали The Underside of Power. Не знаю, как лучше перевести: дословно это "Нижняя сторона власти", но более литературно, наверное, было бы "Темная сторона власти" или даже "Дно власти", или даже "Изнанка власти". Этот альбом, как и первый, во многом навеян протестным движением и антиглобалистскими, антирасистскими, антикорпоративными и так далее настроениями. Группа исполняет что-то типа полит-рока XXI века. Вот первый трек с альбома The Underside of Power, называется Walk Like a Panther, "Ходи как пантера".

Назову состав группы: помимо вокалиста Франклина Джеймса Фишера, который и на гитаре тоже иногда играет, это Райан Мэхан на бас-гитаре и клавишах, Ли Тески (гитара, программирование) и Мэт Тонг, единственный британец (ударные инструменты). Следующий трек – это заглавная песня второго альбома The Underside of Power.

Альбом собрал очень хорошие отзывы в рейтинге Metacritic, который суммирует отзывы о новых пластинках из десятков разных источников – газет, музыкальных журналов, специализированных порталов. Альбом получил 86 баллов из 100. Оцениваем еще один трек с этого вызывающего восторг альбома. Это более лиричная вещица, почему-то навевает мне мысли о Новом Орлеане, называется Mme Rieux.

Роберт Кристгау, наверное, самый известный американский музыкальный критик, назвал свою рецензию на новый альбом Algiers "Душа и ярость". Пожалуй, это довольно точно соответствует содержанию пластинки. Другой журналист написал, что The Underside of Power – это альбом, в котором отчаянно нуждается 2017 год. А мы познакомимся с последним треком с этого альбома, называется песня Cleveland.

Будь сейчас начало нулевых, когда я очень активно занимался концертной работой, обязательно привез бы Algiers на гастроли в Россию. Душевность и ярость – качества, в которых и наша страна отчаянно нуждается.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 36):

1. АукцЫон (Россия). "Сынок", LP "На солнце"

2. Celina da Piedade (Portugal). Amores de Jerico, LP Sol

3. Judy Spellman & The PhaviorAdelic (USA). Keep What You Kept for Me, LP Eclectic Funk

4. Acid Arab ft. Rachid Taha (France/Algiers). Houria, LP Musique de France

5. Christine Owman ft. Mark Lanegan (Sweden/USA). When on Fire, LP When on Fire

6. Algiers (USA). Remains, LP Algiers

7. Algiers (USA). Blood, LP iAlgiers

8. Algiers (USA). Walk Like a Panther, LP The Underside of Power

9. Algiers (USA). The Underside of Power, LP The Underside of Power

10. Algiers (USA). Mme Rieux, LP The Underside of Power

11. Algiers (USA). Cleveland, LP The Underside of Power

12. Алёна (Россия). "Голова моя болит", LP "Подумаю"