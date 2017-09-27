Сегодня, 27 сентября, празднует день рождения правозащитник, гражданский активист и частый гость Радио Свобода Сергей Шаров-Делоне.

Большую часть жизни он проработал архитектором-реставратором, и долгие годы "не хотел влезать в политику". Однако после событий на Болотной площади 6 мая 2012 года Сергей Шаров-Делоне стал общественным защитником в процессе по делу о массовых беспорядках. Он боролся в суде за будущее молодых ребят, вышедших на мирный протест, навещал их в СИЗО, в колониях, помогал вернуться в нормальную жизнь после освобождения. Сейчас он работает в фонде помощи заключенным "Русь сидящая" и курирует Школу общественного защитника.

Радио Свобода представляет фильм "Защитник", который повествует о буднях Сергея Шарова-Делоне, его ежедневной непростой работе, больших и маленьких победах, а также о смешных и трогательных эпизодах из жизни "реставратора" общественной защиты как особого феномена в современной российской судебной системе.