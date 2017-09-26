Шрёдера утвердили кандидатом на пост в совете директоров "Роснефти"

Правительство России утвердило бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в качестве кандидата на пост главы совета директоров "Роснефти", сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства уточнил, что в соответствующем документе Шрёдера, занимающего должность председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG, характеризуют как "авторитетного политика мирового масштаба", также обладающего "исключительными компетенциями и опытом".

Заседание, на котором будет избран новый глава совета директоров, намечено на 29 сентября и должно состояться в Санкт-Петербурге, передает Интерфакс.

О том, что правительство России выдвинуло Герхарда Шрёдера в совет директоров "Роснефти", стало известно в августе. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с критикой этого решения. Она, в частности, напомнила, что "Роснефть" входит в санкционный список Евросоюза.