Сбит на Новом Арбате. Эфир в 21:05

В центре Москвы автомобиль Mercedes S-класса с номерами «АМР» насмерть сбил сотрудника ГИБДД. Номера этой серии закреплены за Федеральной Службой Безопасности. Видеозапись с камеры наблюдения на Новом Арбате показывает, как машина двигается на большой скорости, сбивает инспектора и останавливается в 50-ти метрах от места происшествия. Врачи проезжавшей мимо кареты "Скорой помощи" пытались спасти жизнь пострадавшего, но было поздно. Погибший - сотрудник полиции, старший лейтенант 32-летний Сергей Грачёв.

Полицейские, прибывшие на место аварии, сняли с автомобиля оба номерных знака. По свидетельству корреспондента RTVi, кроме номеров с машины также убрали мигалку. Затем на Новом Арбате появились высокопоставленные представители силовых ведомств, уточняет "Газета.ру". Как передает корреспондент ТАСС, сотрудникам федеральных СМИ, в частности, телеканалам, запретили вести съемку на месте происшествия.

Участники программы: политик Геннадий Гудков, координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Петр Шкуматов, руководитель социального проекта "Пробок.нет" Александр Шумский.

Ведущий - Мумин Шакиров