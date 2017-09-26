Минтранс РФ: государственная поддержка не спасет "ВИМ-Авиа"

Правительственная поддержка не поможет авиакомпании "ВИМ-Авиа", так как перевозчик фактически прекратил свою работу. Об этом во вторник днем заявил министр транспорта России Максим Соколов.

По данным источника агентства ТАСС, Росавиация будет решать вопрос транспортировки пассажиров "ВИМ-Авиа", привлекая для этого только российских перевозчиков".

Также сообщалось, что финансировать полеты "ВИМ-Авиа" в московский аэропорт Внуково буде дочерняя компания "Аэрофлота" – "Россия". Об этом написала газета "Ведомости".

От распространения билетов перевозчика, объявившего о прекращении всех чартерных рейсов из-за нехватки средств, уже отказался агрегатор Aviasales.

В отношении руководства "ВИМ-Авиа" возбуждено дело о мошенничестве. Ранее Ассоциация туроператоров России попросила правительство вмешаться в ситуацию с кризисом в авиакомпании. Прекращение полетов "ВИМ-Авиа", по мнению операторов, затронет десятки тысяч российских туристов и может обернуться "коллапсом индустрии".