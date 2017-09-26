Дело пахнет керосином

Из-за отмены всех чартерных рейсов крупной российской авиакомпании "ВИМ-Авиа", оказавшейся на грани банкротства, могут пострадать не менее 100 тысяч пассажиров, в первую очередь сейчас находящихся за рубежом без возможности вернуться домой. Долги "ВИМ-Авиа" только аэропортам за топливо превышают миллиард рублей. Как считают в Ассоциации туроператоров России, крах "ВИМ-Авиа" может обрушить весь авиационный и туристический рынки страны.

С 22 сентября вылеты всех рейсов "ВИМ-Авиа" происходили с задержками. 25 сентября авиаперевозчик объявил об отмене всех чартерных рейсов из-за нехватки средств. До сих пор "ВИМ-Авиа" занималась регулярными и чартерными перевозками людей и грузов из московского аэропорта Домодедово в десятки городов по всей России, а также по 16 международным маршрутам, в первую очередь на курорты Италии, Испании, Греции, Франции, Финляндии, Австрии, Болгарии, Израиля, Индии, ОАЭ и Шри-Ланки. Авиакомпания также аккредитована при ООН и выполняет рейсы по ее заказу по всему миру. Ее парк на лето 2017 года насчитывал 24 самолета – в основном "Боингов" разных модификаций.

Кризис в "ВИМ-Авиа" может обернуться "коллапсом рынка" и вызвать "социальную напряженность". Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В пресс-релизе, распространенном во вторник, организация просит правительство вмешаться в ситуацию. Иначе, как считают в АТОР, под угрозой может оказаться Чемпионат Мира по футболу 2018 года, десятки тысяч российских туристов не смогут вовремя вернуться из-за рубежа, а репутации "органов исполнительной власти" будет нанесен ущерб. Руководители АТОР подчеркивают, что на данный момент "ВИМ-Авиа" не собирается вывозить россиян, ранее улетевших на отдых ее самолетами за границу, обратно в Россию.

Следственный комитет России уже возбудил против руководителей "ВИМ-Авиа", бизнесмена из Татарстана Рашида Мурсекаева и его супруги Светланы, уголовное дело о хищениях, а Генпрокуратура вынесла представление Росавиации – которую, по предварительно информации, могут обвинить в бездействии и создании условий для массовых нарушений прав авиапассажиров.

Правительственная поддержка не поможет авиакомпании "ВИМ-Авиа", так как перевозчик фактически прекратил свою работу. Об этом 26 сентября заявил министр транспорта России Максим Соколов. По данным источника ТАСС, Росавиация "будет решать вопрос транспортировки домой застрявших за границей пассажиров "ВИМ-Авиа", привлекая для этого только российских перевозчиков".

О том, чем грозит кризис в "ВИМ-Авиа", в интервью РС рассуждает исполнительный директор информационно-аналитического агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F344105246&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

– ​Как стало возможным, что авиакомпания "ВИМ-Авиа", и это ведь не первый случай, взяла на себя обязательства, на что-то рассчитывала, планировала, а сейчас отказывается вывозить людей из мест, куда их сама отправила?

– Эта авиакомпания попала в ситуацию так называемого "кассового разрыва". То есть выручка от продажи билетов на будущие перевозки уже не покрывает ее расходов на выполнение текущих рейсов. Более того, авиакомпания накопила существенную задолженность перед поставщиками услуг, в частности, перед поставщиком топлива, и в результате как раз поставщик в Домодедово и прекратил отгрузку керосина – в базовом аэропорту. Что привело фактически к параличу в деятельности "ВИМ-Авиа". Если бы авиакомпания имела возможность заправлять свои самолеты, то она, пусть и с задержками, но выполняла бы свои обязательства перед пассажирами в том объеме, в котором она их на себя приняла.

– ​У этой авиакомпании раньше были проблемы?

– Да, "ВИМ-Авиа" уже не первый раз сталкивается с различного рода трудностями. Наиболее яркий пример, из относительно недавних, это веерный сбой в расписании, который произошел у нее в начале нынешнего туристического сезона, в прошлом мае. Тогда из-за несвоевременного технического обслуживания авиакомпания поздно получила назад три своих воздушных судна. Ей пришлось отменять ряд рейсов, и, соответственно, другие перевозчики выполняли полеты, вывозя ее застрявших в разных местах пассажиров.

– ​А Росавиация и Минтранс должны были наблюдать за развивающимся сейчас кризисом? И если да, почему не вмешались, почему не было предупреждений?

– Росавиация и Минтранс наблюдают за ситуацией на авиарынке, но та отчетность, которую демонстрируют авиакомпании, к сожалению, не всегда дает возможность раскрыть реальное положение дел. То есть, если у компании в балансе указано, что есть некая задолженность, то из этого нельзя сделать вывод, что значительная часть всего долга сформирована перед каким-то одним поставщиком, у которого, выражаясь образно, нервы уже на пределе, и который готов прекратить обслуживание рейсов. Именно так и произошло в случае с "ВИМ-Авиа". Если бы поставщика топлива была возможность сообщить в Росавиацию о сложившейся ситуации заблаговременно, нельзя исключать, что все сегодня пошло бы иначе.

– ​Такие случаи повторяются из года в год. Ситуация с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" насколько показательна, если рассуждать в целом о российском рынке авиаперевозок, в первую очередь чартерных, во время туристического сезона?

– История именно с "ВИМ-Авиа" несколько специфична. Раньше большое количество сбоев в деятельности авиакомпаний и случаев прекращения их операционной деятельности было связано с падением рынка, при общем снижении объемов перевозок или вследствие каких-то форс-мажорных обстоятельств. А сейчас в России авиарынок растет (правда, доходность на российском рынке несколько снижается, но все равно объемы увеличиваются), другие авиакомпании стабильно наращивают свои показатели - но именно у "ВИМ-Авиа" возникли "проблемы роста". Попросту говоря, значительное увеличение парка самолетов и расширение маршрутной сети, которые предпринял этот перевозчик, оказались ему не по силам.

– ​АТОР полагает, что кризис в "ВИМ-Авиа" может привести к глобальному коллапсу на туристическом и на авиационном рынке.

– Такие оценки несколько преувеличены. Хотя, безусловно, с учетом того, что авиакомпания выполняла большое количество рейсов на чартерных направлениях, в одночасье вывезти застрявших за рубежом пассажиров будет очень сложно. На большинстве внутрироссийских рейсов, за исключением дальневосточных направлений, конкуренция достаточно высока для того, чтобы другие авиакомпании смогли подхватить объемы, ранее выполнявшиеся "ВИМ-Авиа". Что же касается дальневосточных направлений, то здесь действительно ситуация плохая. Есть ряд направлений, где нужно срочно заменять ее другими перевозчиками, но желающих и имеющих возможности уже сейчас встать на эти линии пока мало. В частности, речь идет о Благовещенске, Магадане, Анадыре, Певеке, то есть тех направлениях, куда, к примеру, "Аэрофлот" либо не летает совсем, либо летает редко, куда не летает авиакомпания "Россия". Без крупнейших игроков рынка обеспечить транспортную доступность этих регионов будет очень затруднительно. Хотя сейчас власти соответствующих регионов проводят переговоры с другими авиакомпаниями. В частности, в Благовещенске намерение встать на линию на Москву выразила авиакомпания "Икар".

– ​Эта осень вообще отмечена какими-то глобальными авиакризисами во всем мире. И Ryanair, один из крупнейших бюджетных западных перевозчиков, отменяет по 40-50 рейсов в день под какими-то странными, надуманными предлогами. И Air Berlin, и аффилированная с ней Niki, объявили недавно о банкротстве. Можно говорить о каком-то наступающем кризисе общемирового масштаба?

– Именно о глобальном кризисе – пока рано. Но факт остается фактом – те темпы роста, которые показывала мировая индустрия авиаперевозок в период после снижения цен на керосин, обернулись тем, что авиакомпании стали значительно увеличивать провозные емкости, брать новые самолеты, открывать новые маршруты. Но, увы, экономический рост в Европе и в мире не настолько велик, чтобы дать работу всем авиакомпаниям, да и цены на нефть, на авиационное топливо стали постепенно расти. Поэтому, вслед за эйфорией и взрывным ростом, которые были связаны с падением топливных цен, рынок постепенно стабилизируется. И оказывается, что избыток предложения раньше или позже неизбежно приводит к уходу и краху некоторых авиакомпаний.

​– ​А есть ли еще авиакомпании, российские и иностранные, которые сейчас испытывают сильнейшие финансовые трудности?

– Даже если у той или иной авиакомпании сейчас не самое благоприятное финансовое положение, это не значит, что у ее менеджмента нет антикризисного плана. Например, всем хорошо известно, что уже на протяжении длительного времени непростое финансовое положение у авиакомпании Alitalia, и поддержка со стороны ближневосточного бизнеса так и не смогла эту авиакомпанию поднять на новый уровень. Мы помним, что российская авиакомпания "ЮТэйр" некоторое время назад наравне с почившей "Трансаэро" упоминалась в СМИ как кандидат на скорейший выход с рынка. Сейчас общая сумма задолженности этой авиакомпании велика, но, к чести собственников и менеджмента "Ютэйр", нужно сказать, что ситуация там достаточно стабильна, и по результатам прошлого года авиакомпания показала прибыль. Но, если макроэкономическая ситуация в России заметно ухудшится, то, конечно, перевозчик, обремененный большими долгами, окажется снова в зоне риска, – напоминает Олег Пантелеев.