ФСБ заявила о гостайне в деле Али Феруза

В Басманном суде Москвы рассматривается жалоба журналиста "Новой газеты" Али Феруза на отказ в предоставлении ему в России временного убежища. 26 сентября представитель МВД, ссылаясь на приложенное письмо из ФСБ, заявила, что в деле Феруза есть сведения, содержащие государственную тайну. Суд отложил рассмотрение дела до 6 октября, потребовав от МВД представить справку о наличии гостайны. В начале августа было приостановлено исполнение решения о депортации Феруза до рассмотрения жалобы журналиста в Европейском суде по правам человека. В настоящее время Феруз находится в центре временного содержания иностранных граждан. Журналист был задержан 1 августа в Москве по обвинению в нарушении миграционного законодательства. Али Феруз не может вернуться в Узбекистан, так как там его могут арестовать по ложному обвинению в сотрудничестве с террористическими организациями.