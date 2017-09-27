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Американский сенатор Коркер не будет переизбираться на новый срок

Сенатор Боб Коркер после объявления о том, что не будет переизбираться на новый срок

Сенатор Боб Коркер, председатель Комитета по иностранным делам Сената США, объявил 26 сентября, что уходит из Конгресса после того, как срок его полномочий истечет в следующем году. Коркер заявил, что хочет быть свободным от политического давления, которое связано с переизбранием, поскольку в ближайшие месяцы ему предстоит решать как голосовать за законодательство, которое будет поступать в Сенат.

По словам сенатора, его самая важная миссия как государственного деятеля может придтись на следующие 15 месяцев, и он хочет быть в состоянии сделать это как вдумчиво и независимо, как и сделал первые 10 лет и девять месяцев своейсенатской карьеры.

Коркер, которому 65 лет, является первым сенатором, объявившим об уходе в преддверии выборов в Конгресс в 2018 году, в результате которых одна треть Сената, состоящего из 100 мест, должна быть переизбрана. Трамп рассматривал возможность назначения Коркера, центристского республиканца, известного тем, что он работает с демократами, на пост государственного секретарч, но в конечном итоге назначил Рекса Тиллерсона. Коркер сыграл важную роль в утверждении в этом году законодательства, ужесточающего санкции против России в связи с предполагаемым вмешательством в выборы в США, агрессией в Украине и другими вопросами.

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