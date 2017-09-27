Пожар на складах боеприпасов на Украине расследуют как диверсию

Военная прокуратура Украины расследует пожар на складах боеприпасов министерства обороны недалеко от поселка Калиновка в Винницкой области как диверсию. Об этом "Интерфаксу" сообщила представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

Советник президента Украины и помощник министра обороны Юрий Бирюков считает, что диверсия была осуществлена с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом он написал в фейсбуке. По его словам, военнослужащий на одном из постов сообщил о странном звуке, после чего начались взрывы на открытой площадке. Кроме того, как написал Бирюков,есть информация о задержании посторонних лиц, пытавшихся проникнуть на склад незадолго до начала пожаров.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который прибыл в Винницкую область, сообщил, что среди версий причин взрывов рассматривается внешний фактор. В Генштабе Вооруженных сил Украины также не исключили возможность диверсии. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк считает, что это "российская диверсия".

Президент Украины Петр Порошенко принял решение созвать военный кабинет в связи с пожаром на складах боеприпасов в Калиновке.

Поздно вечером во вторник, 26 сентября, из-за пожара в военной части в Калиновском районе Винницкой области Украины начались взрывы на складах с боеприпасами и оружием. По сообщению полиции, из поселка Калиновка и близлежащих сел эвакуированы около 28 тысяч человек. Сообщается о двух пострадавших в результате пожара. Закрыто воздушное пространство и движение по автомобильной трассе Винница – Киев, изменены маршруты движения поездов.