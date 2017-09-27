Гройсман заявил о "внешних причинах" пожара на складе боеприпасов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что среди версий причин взрывов на складах боеприпасов в Винницкой области рассматривается внешний фактор. По словам Гройсмана, который прибыл в регион, это – не самовозгорание. При этом он подчеркнул, что комментировать такие вопросы будут компетентные органы.

Представитель вооруженных сил Украины Богдан Сеник сообщил, что в Генштабе не исключают возможность диверсии как причины возникновения пожара, передает телеканал "112 Украина".

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк утверждает, что это "российская диверсия". Об этом он написал в фейсбуке.

Поздно вечером во вторник, 26 сентября, из-за пожара в военной части в Калиновском районе Винницкой области Украины начались взрывы на складах с боеприпасами и оружием. По сообщению полиции, из поселка Калиновка и близлежащих сел эвакуированы около 28 тысяч человек. Сообщается о двух пострадавших в результате пожара.

Кроме того, в радиусе 50 километров было закрыто воздушное пространство и движение по автомобильной трассе Винница-Киев, изменены маршруты движения поездов.

На военном складе, где произошло возгорание, на площади 60 гектаров хранятся 188 тысяч тонн боеприпасов.