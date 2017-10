1966: золотые консервы рок-н-ролла

Тридцать седьмой выпуск программы "Музыка на Свободе" в качестве своей главной темы выбирает прошлое. Рок-критик Артемий Троицкий проводит эдукацию молодого поколения слушателей и напоминает, откуда выросла рок-н-ролльная трава.

​Начну издалека. В Великобритании живет и здравствует знаменитый музыкальный журналист по имени Jon Savage, автор нескольких книг, среди которых есть и очень известные. Савэдж – кстати, мой знакомый, предпочитающий, чтобы его называли "Джон", – совсем недавно выпустил, точнее, скомпилировал два музыкальных альбома, посвященных середине 60-х годов: альбом под названием 1966: The Year the Decade Exploded, и альбом, посвященный следующему, 1967 году. Альбомы двойные, в высшей степени содержательные, полные нетленной музыки – и я решил вас постепенно с ними ознакомить.

Сегодня познакомимся с лучшими, по мнению Джона Савэджа, или, скажем так, самыми значительными и незаслуженно забытыми песнями 1966 года. Естественно, The Beatles, The Rolling Stones или Боб Дилан в этот сборник не вошли: я думаю, что и с правами там сложно, и потом, их все знают... Здесь представлены артисты чуточку менее известные, но песни все равно, как гласит журналистское клише, знаковые. Подзаголовок альбома, тоже придуманный его составителем, звучит так: "Год, который сформировал остаток века". Имеется в виду в музыкальном отношении.

И на самом деле, 1966 год – это был такой счастливый год, когда расцветали сто цветов и очень много было разнообразной и, как правило, в высшей степени позитивной музыки. В частности, негритянская музыка соул имела огромный успех. Темнокожие американцы потеряли блюз, поскольку на него с голодным рычанием набросились белые исполнители, в первую очередь англичане. Взамен афроамериканцы отвоевали другой кусочек (уже чистая черная поп-музыка) и назвали его соул-мьюзик. Главным экспонатом соул-мьюзик, бесспорно, был – увы, уже десятилетие как покойный – Джеймс Браун. Сейчас напомню вам, возможно, самую известную песню Брауна, которая называется I Got You (I Feel Good) – вышла она на сингле в феврале 1966 года.

Март 1966 года представит американская группа The Association; очень популярный был в свое время коллектив, представитель стиля "весткоуст-саунд". В ту пору центр взрывного развития американской музыки начал постепенно перемещаться с восточного побережья (Нью-Йорк, Филадельфия, Бостон) на западное, в Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Возникло это понятие "звуки Западного берега", типичными представителями которого были как раз The Association. Их главный хит того времени – Along Comes Mary, "И вот появляется Мэри". Эта песня, кстати, помимо мартовского сингла, вышла и на дебютном лонг-плее группы с похожим названием – Along Comes Association. Поскольку тогда как раз разворачивалась психоделическая революция, то много всего говорили по поводу марихуаны и прочего курева, и вот песня Along Comes Mary была расценена слушателями, тогдашними хипарями и прочей альтернативной молодежью, как песня о марихуане. То есть Мэри – это не просто невинное девичье имя.

Следующий номер – абсолютно историческая группа, The Velvet Underground. Лу Рид, Джон Кейл, Стерлинг Моррисон, Морин Такер, сотрудники Энди Уорхола в его проектах студии Factory, участники шоу Exploding Plastic Inevitable – это было с 1966-го по 1967 год, и тогда же они выпустили свои первые синглы (легендарный дебютный альбом The Velvet Underground вышел только в 1967 году). Но уже в 1966 году, в июне месяце, вышел сингл под названием I’ll Be Your Mirror, "Я буду твоим зеркалом", сочинение Лу Рида. А поет постоянная солистка The Velvet Underground того времени, немецкая красавица Криста Пэффген – Нико. Кстати, на том, чтобы эта песня вышла на сингле, настоял сам Энди Уорхол.

Следующий летний месяц – июль 1966-го – представляет американская группа Love, опять же с Западного побережья. Лидер группы – гитарист Артур Ли, и это настоящая гитарная психоделическая музыка. Под конец песня 7 and 7 Is, "Семь и семь это" превращается в сплошную какофонию, это вообще совершенно нетипичная вещица для американских хит-парадов, хотя и поднялась она там на 33-е место. В конце песни слышен звук страшного взрыва, который призван символизировать разрыв водородной бомбы. Стереоверсия этой песни еще более эффектна, ее можно найти под названием Da Capo на альбоме Love, который вышел в ноябре 1966 года.

Одну песенку я выбрал из двойного сборника Джона Савэджа по принципу того, чего раньше не слышал. Почти все песни мне тут были известны, но некоторые оказались очень симпатичными – и совершенно мне незнакомыми. В частности, совершенно канувший в забвение ливерпульский ансамбль под названием Paul & Ritchie & The Cryin' Shames, и их сингл Come on Back. Продюсер этой записи – известный английский эксцентрик Джо Мик. Никаким хитом эта песня не стала, но, на мой взгляд, очень достойный номер.

Следующая песня c альбома 1966: The Year the Decade Exploded – уже большой хит, скорее всего вы эту композицию слышали: американское вокальное трио The Supremes во главе с Дайаной Росс, песня You Keep Me Hangin' On, "Ты держишь меня в подвешенном состоянии". С одной стороны, это красивая попсовая песня в стиле "мягкий соул", с другой стороны, 1966-й – год протестов, выступлений против расизма, год, когда вспыхнуло феминистское движение, и вот эта песня как раз идеально подходит под такое бурное время. Во-первых, в тот день, когда эта песня вышла на пластинке (так совпало просто), был создан американский Союз женщин, главная феминистская организация. Во-вторых, текст этой песни – прямо скажем, не совсем любовный, он скорее может быть расценен как революционный. В припеве поется: "Освободи меня, и убирайся из моей жизни". Это был в Америке, да и, по-моему, и в Европе хит номер один.

Вспомним подзаголовок альбома: 1966-й – это год, предвосхитивший все дальнейшие музыкальные события века. Дэвид Боуи дебютировал на сцене чуть раньше, в 1964-м, но считается, что в самом конце 1966-го он представил свою первую, как многие эксперты считают, значительную песню – The London Boys. Как пишет Савэдж в комментариях к альбому "1966", это первый шедевр Дэвида Боуи. Хитом песня не стала, но сочинение это прелестное и для Боуи характерное, в чем я и предлагаю вам убедиться.

Речь в этой песне идет о лондонских модниках, о лондонских центровых парнях, и содержит она, например, такие строки: "Впервые попробовав таблетку, ты определенно почувствовал себя ужасно". То есть речь идет и о социальных пороках вроде наркомании среди молодежи. Если вас заинтересует эта редкая песня, то она имеется на расширенной версии альбома David Bowie 1967 года, а также на некоторых сборниках раннего Боуи, так что достать ее не так сложно.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 37):

1. Rodrigo Campos (Brazil). Takeshi e Asayo, LP Conversas con Toshiro

2. Angel Olsen (USA). Those Were the Days, LP My Woman

3. Baildsa (Greece). After, LP Zvarna

4. The Strange Walls (USA). The Sleeping Cage, LP ...Won't Last

5. James Brown & The Famous Flames (USA). I Got You (I Feel Good), LP 1966: The Year the Decade Exploded

6. The Association (USA). Along Comes Mary, LP 1966: The Year the Decade Exploded

7. The Velvet Underground & Nico (USA/Germany). I'll Be Your Mirror, LP 1966: The Year the Decade Exploded

8. Love (USA). 7 and 7 Is, LP 1966: The Year the Decade Exploded

9. Paul & Ritchie & The Crying Shames (UK). Come on Back, LP The Year the Decade Exploded

10. The Supremes (USA). You Keep me Hangin' on, LP The Year the Decade Exploded

11. David Bowie (UK). The London Boys, LP The Year the Decade Exploded

12. Void Vision (USA). Hidden Hand, LP Sub rosa

13. Nhu De Ped Bia (Cabo Verde). Nos Criola, LP Synthesize the Soul: Astro-Atlantic Hypnotyca from the Cabo Verde Islands, 1973-1988

14. Lizetta New (Россия). Patalogoanatom, LP Hook