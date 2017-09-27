Нилс Муйжниекс: в Крыму должны присутствовать наблюдатели

Представитель Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс считает, что в аннексированном Россией Крыму должны присутствовать международные эксперты. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Настоящее время".

Муйжниекс напомнил о недавнем докладе ООН. В нем говорилось о преследованиях крымских татар, независимых журналистов, правозащитников, арестах, пытках и других серьёзных нарушениях прав человека. Российская сторона назвала доклад нелегитимным.

Правозащитник отметил, что в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в данный момент находится много дел от жителей Крыма. Однако от российской стороны пока что не получено согласие на содействие мониторингу прав человека на полуострове. Муйжниекс также обратил внимание на отсутствие расследований по поводу людей, которые пропали без вести во время конфликта.

Комментируя ситуацию с украинскими заключёнными в российских тюрьмах, правозащитник отметил, что у России и Совета Европы пока что нет серьезного диалога.

Муйжниекс также рассказал о своем визите в зону боевых действий на востоке Украины. Он посетовал, что ему не удалось встретиться с военнопленными. Муйжниекс подчеркнул, что урегулирование конфликта в Донбассе лежит в политической плоскости. По мнению правозащитника, участвовать в разрешении конфликта должны и Украина, Россия. При этом Москва свою причастность к конфликту на востоке Украины категорически отвергает.