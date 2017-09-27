Жертвы губеропада

Серия начатых президентом Путиным срочных отставок глав регионов, почти сразу после осенних выборов и назначение малоизвестных фигур заставляет попытаться понять, как функционирует «Российская неФедерация». Каков для Путина эффект замены ветеранов на "молодых технократов"?

27 сентября в 19:05 обсуждают географ, профессор МГУ Наталья Зубаревич, кавказовед Денис Соколов, политик Константин Боровой, политолог - глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Ведет передачу Михаил Соколов.