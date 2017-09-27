ФСБ заявила об обнаружении останков Доку Умарова

В Федеральной службе безопасности России (ФСБ) заявляют об обнаружении на территории Ингушетии останков Доку Умарова. В ведомстве заявили, что вместе с телом Умарова были обнаружены останки еще четверых членов террористической группировки, сообщает агентство "Интерфакс".

Ранее информация о том, что останки Умарова обнаружены и доставлены в Москву для проведения экспертизы, появилась в российских СМИ; ее подтвердил источник издания РБК в Следственном комитете.

О гибели Доку Умарова сообщалось более десяти раз; в 2013 году о его смерти заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, Умаров был убит во время спецоперации правоохранительных органов. Позднее эту информацию подтвердили в ФСБ России. Тело Умарова найдено не было.

Во время первой и второй чеченских войн Доку Умаров воевал против правительственных войск. С 2007 года он возглавлял запрещенную в России террористическую организацию "Имарат Кавказ". В 2010 году Умаров взял на себя ответственность за взрывы в московском метро, в 2011-м – за теракт в аэропорту Домодедово.