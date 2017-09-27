СМИ: совладелец "ВИМ-Авиа" покинул Россию

Совладелец компании "ВИМ-Авиа" Рашид Мурсекаев еще во вторник покинул Россию, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы не могут связаться с Мурсекаевым. Предположительно, сейчас он находится в Турции.

В понедельник "ВИМ-Авиа" остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за отсутствия денег. Долг российского перевозчика – от трех до десяти миллиардов рублей. 43 тысячи пассажиров "ВИМ-Авиа" в настоящее время находятся за границей. Власти России выделят 200 миллионов рублей из федерального бюджета на следующий года, чтобы компенсировать расходы авиакомпаний, которые перевезут пассажиров по билетам "ВИМ-Авиа".

Сегодня президент России Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии в связи с банкротством авиаперевозчика.

