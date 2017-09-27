Ошибки, отлитые в граните

Эпопея с памятником Михаилу Калашникову, на котором обнаружили схему немецкого автомата StG44, вызвала много веселья в соцсетях на минувшей неделе. Из-за развернувшегося скандала бронзовую доску со схемой оперативно спилили.

Но не прошло и недели, как блогер Дмитрий Чернышев указал на то, что схемой Шмайссера список ляпов не исчерпывается: надпись на гранитном постаменте тоже выполнена с ошибками.

Дмитрий Чернышев

Без ошибок никак нельзя. Англичанка гадит

А за пробел перед запятой вообще нужно руки отрывать

Pavel Aksenov

Кроме пробела перед запятой есть ещё одна грамматическая ошибка.

Как и в случае со схемой, ошибка бросается в глаза не сразу, но от внимательного читателя она не ускользнет.

Marat Guelman

Щербаков позорный

мне, пишущему с ошибками, вроде грешно смеяться, но тут ошибка "отлита в граните". Могли бы у Anastasia Gelman проверить, она бы им сказала что правильно "превосходяЩЕЙ".

Салавату Щербакову уже припоминают его пояснения по поводу схемы автомата, которую "взяли из интернета".

Roman Moguchiy

так в интернете написали

Igor Petrik

Сначала антифашисты пилили, теперь граммар-наци будут долбать. Может место проклятое?

Некоторые комментаторы считают, что такое согласование могло быть выбрано и намеренно – но нельзя сказать, чтобы это пошло надписи на пользу.​

Michael Krelin

Разве это грамматическая? Это ж смысловая [ошибка]?

Nikita Pankevich

Связать «превосходящего» не с системой, а с вооружением все же допустимо, хоть и неэлегантно

Constantin Bogdanov

В любом случае, фраза - стилистический мутант родом из канцелярии

Fargat Davlytzhan

И снова о болгарке. Шут с ними, с ошибками (в нынешней России это уже норма), но почему "системы", а не просто "автомата"? А если бы он нож изобрел, тогда стал бы создателем системы холодного оружия?