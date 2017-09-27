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Amnesty International резко осудила обвинительный приговор Умерову

Ильми Умеров (Крым, Симферополь, 27 сентября 2017 г.)

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала приговор Ильми Умерову новым наступлением российских властей на фундаментальные права человека и свободы в аннексированном Крыму.

В заявлении правозащитников подчёркивается, что судебный процесс над крымско-татарским активистом и вынесенный обвинительный приговор стали очередным свидетельством преследований критиков российской власти в Крыму. Директор Amnesty International на Украине Оксана Покальчук назвала этот прямом нарушением свободы слова.

Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров был приговорён в среду в двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Его признали виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России за то, что он заявил о необходимости ужесточить санкции против России, чтобы вынудить её уйти из Крыма. Суд также запретил Умерову заниматься публичной деятельностью в течение двух лет. Сам Умеров отвергает обвинения в сепаратизме и намерен обжаловать приговор.

Amnesty International отметила, что это уже третий обвинительный приговор противникам российской аннексии Крыма менее, чем за месяц: 11 сентября к восьми годам лишения свободы был приговорён заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз, которого обвинили в организации "массовых беспорядков" в феврале 2014 года, 22 сентября по обвинению в сепаратизме условный срок получил украинский журналист, крымчанин Николай Семена.

Меджлис крымско-татарского народа в России признан экстремистской организацией и запрещён.

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