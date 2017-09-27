Amnesty International резко осудила обвинительный приговор Умерову

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала приговор Ильми Умерову новым наступлением российских властей на фундаментальные права человека и свободы в аннексированном Крыму.

В заявлении правозащитников подчёркивается, что судебный процесс над крымско-татарским активистом и вынесенный обвинительный приговор стали очередным свидетельством преследований критиков российской власти в Крыму. Директор Amnesty International на Украине Оксана Покальчук назвала этот прямом нарушением свободы слова.

Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров был приговорён в среду в двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Его признали виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России за то, что он заявил о необходимости ужесточить санкции против России, чтобы вынудить её уйти из Крыма. Суд также запретил Умерову заниматься публичной деятельностью в течение двух лет. Сам Умеров отвергает обвинения в сепаратизме и намерен обжаловать приговор.

Amnesty International отметила, что это уже третий обвинительный приговор противникам российской аннексии Крыма менее, чем за месяц: 11 сентября к восьми годам лишения свободы был приговорён заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз, которого обвинили в организации "массовых беспорядков" в феврале 2014 года, 22 сентября по обвинению в сепаратизме условный срок получил украинский журналист, крымчанин Николай Семена.

Меджлис крымско-татарского народа в России признан экстремистской организацией и запрещён.

