Вера и кровь. Эфир в 17:05

Православный Михаил Ситников, мусульман Рустам Джалил и буддист Бадма Бюрчиев о значении религии в межэтнических конфликтах
Убивают за веру или за национальность? Каково значение религии в межэтнических конфликтах? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православный, религиовед Михаил Ситников, мусульман Рустам Джалил и буддист Бадма Бюрчиев. Эфир в 17:05.
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