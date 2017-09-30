Вера и кровь. Эфир в 17:05

Убивают за веру или за национальность? Каково значение религии в межэтнических конфликтах? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят православный, религиовед Михаил Ситников, мусульман Рустам Джалил и буддист Бадма Бюрчиев. Эфир в 17:05.