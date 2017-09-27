Бывший лидер "Альтернативы для Германии" создаст новую партию

Бывший лидер германской ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри планирует вместе с мужем создать новую политическую силу. Об этом пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger ("Кёльнер штадт-анцайгер").

В интервью изданию её супруг Маркус Претцель сообщил, что они намерены создать всегерманскую ультраправую партию по образцу Христианско-социального союза — союзника партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Претцель также обвинил "Альтернативу для Германии" в нерациональном распределении финансов. По словам политика, новая консервативная партия будет выступать против миграции и сфокусируется на усилении внутренней безопасности ФРГ.

Фрауке Петри вышла из "Альтернативы для Германии" 25 сентября. Она заявила, что не будет возглавлять партийный список. Своё решение Фрауке Петри объяснила внутрипартийными разногласиями. По итогам выборов в германский парламент "Альтернатива для Германии" набрала почти 13 процентов голосов. Партия станет третьей фракцией в Бундестаге.

Этот результат превзошел ожидания ультраправых, отметила сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель. Ультраправые прошли в парламент впервые за полвека. Они выступают за выдворение мигрантов и закрытие границ, а также за улучшение отношений с Россией и снятие санкций.