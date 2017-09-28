Военный прокурор Украины: диверсантов под Винницей не нашли

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что следствие не установило никаких диверсионных групп, которые могли бы поджечь склады боеприпасов в Винницкой области. Об этом он сообщил на брифинге в Одессе, передает "Украинская правда".

По его словам, следствие изучило материалы Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов. Никаких диверсионных групп, о которых писали в Фейсбуке, на территории Винницкой области не обнаружено. Данные о беспилотном летательном аппарате следствием не установлены, заявил Матиос.

По словам главного военного прокурора Украины, следствие рассматривает такие версии пожара на военных складах, как нарушение условий хранения боеприпасов, ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами и диверсия со стороны лиц, которые имели доступ к складам с боеприпасами.

Пожар и взрывы на военном складе произошли в ночь на 27 сентября. Военная прокуратура Украины начала расследование как диверсию.

В четверг на складах наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов, сообщает УНН. По данным полиции, из поселка Калиновка и близлежащих сел эвакуировали около 30 тысяч человек. Ущерб от пожара на складе боеприпасов в Винницкой области Украины составил не менее 800 миллионов долларов.