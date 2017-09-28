Европейский союз требует отменить приговор Ильми Умерову

Европейский союз осудил приговор, вынесенный заместителю председателя меджлиса крымских татар Ильми Умерову. Этот приговор противоречит международному праву, и Евросоюз ожидает его отмены, - говорится заявлении ЕС.

В нём также отмечается, что Евросоюз не признает незаконную аннексию Крыма Россией и, таким образом, не признает этот "суд" и его решение, которое является ещё одним примером преследования крымско-татарской общины и иллюстрацией серьезного ухудшения ситуации с правами человека на полуострове.

Заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров был приговорен в среду к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Его признали виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России за то, что он заявил о необходимости ужесточить санкции против России, чтобы вынудить ее уйти из Крыма. Суд также запретил Умерову заниматься публичной деятельностью в течение двух лет. Сам Умеров отвергает обвинения в сепаратизме и намерен обжаловать приговор.

Amnesty International назвала приговор Ильми Умерову новым наступлением российских властей на фундаментальные права человека и свободы в аннексированном Крыму, отметив, что это уже третий обвинительный приговор противникам российской аннексии Крыма менее чем за месяц

Меджлис крымско-татарского народа в России признан экстремистской организацией и запрещен.