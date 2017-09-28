Власти Китая распорядились закрыть компании КНДР на территории страны

Власти Китая распорядились закрыть все северокорейские компании на территории страны в течение четырёх месяцев. Деятельность совместных с КНДР предприятий за границей будет также остановлена. Как сообщили в Министерстве внешней торговли Китая, эти меры приняты в рамках санкций ООН.

На прошлой неделе Китай заявил о значительном сокращении торговли с Северной Кореей. Пекин — главный торговый партнер режима КНДР. С середины декабря Китай прекратит импорт северокорейского текстиля. До этого срока должны быть выполнены все обязательства по уже заключенным контрактам. Экспорт в Северную Корею газового конденсата и сжиженного природного газа также значительно сократится.

12 сентября Совет Безопасности ООН принял резолюцию о новых торговых санкциях против Северной Кореи. В частности, предусмотрено, что Пхеньян сможет получать не более 500 тысяч баррелей нефтепродуктов от всех государств-членов ООН. В Китае пообещали также придерживаться этих требований. Причина ужесточения ограничительных мер — ядерная программа Северной Кореи. В начале сентября КНДР провела шестые ракетные испытания – в нарушении резолюций ООН.

