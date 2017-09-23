Китай ввёл ограничительные меры против Северной Кореи

Китай решил значительно сократить торговлю с Северной Кореей. Для Пхеньяна это может оказаться чувствительной мерой, потому что Пекин - главный торговый партнёт северокорейского режима. С 11 декабря Китай прекратит импорт северокорейского текстиля. До этого срока должны быть выполнены все обязательства по уже заключённым контрактам, сообщили китайские власти.

Экспорт в Северную Корею газового конденсата и сжиженного природного газа также значительно сокращаются. Эта мера вступает в действие немедленно, запрет распространяется и на ту продукцию, которая уже находится на границе, но ещё не прошла таможню.

Совет Безопасности ООН на днях принял резолюцию о новых торговых санкциях против Северной Кореи. В частности, предусмотрено, что Пхеньян сможет получать не более 500 тысяч баррелей нефтепродуктов от всех государств-членов ООН. Китай уже заявил, что будет придерживаться этих требований.

Резолюция номер 2375 Совета Безопасности установила самый строгий режим санкций ООН в 21-м веке, отмечает мировая пресса.