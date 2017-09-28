Мэрия Красноярска предупредила об ответственности за митинг Навального

Сотрудников красноярского штаба Алексея Навального вызвали в мэрию на профилактическую беседу. Там представители городских властей и МВД сообщили, что активисты будут привлечены к ответственности, если проведут митинг-встречу с оппозиционером в ближайшие выходные.

Услышав в ответ, что на эти даты у политика намечены другие города, в администрации повторили предупреждение и на следующий уикенд. По мнению мэрии, проведение подобной акции приведет к нарушению выборного законодательства и дезорганизации предстоящих президентских выборов, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Сотрудники красноярского штаба подали новые уведомления о митинге на 6-8 октября. Ответ мэрии содержал предупреждение, что организаторы понесут за него ответственность. По словам координатора красноярского штаба Руслана Руденко, если его коллеги в Москве примут соответствующее решение, акция состоится в эти даты несмотря на отказ в согласовании.

С начала сентября мэрия Красноярска отказывается разрешить митинг-встречу с Алексеем Навальным. Первые три недели все площадки города оказывались занятыми. После этого тему митинга назвали нарушающей российское законодательство. Во время обжалования отказов суд встал на сторону мэрии, при этом отметив, что речь идет не о запрете акции, а об информировании общественности о недопустимости нарушений закона.