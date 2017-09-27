Суд утверждает, что в Красноярске не запрещали встречу с Навальным

Центральный районный суд Красноярска отклонил жалобу сторонников оппозиционера Алексея Навального на запрет митинга 1 октября. При этом в суде утверждают, что городские власти не препятствовали проведению акции, а лишь предупреждали ее организаторов о "недопустимости нарушений".

Координатор штаба Навального Руслан Руденко сообщил, что суд отказался обязать мэрию не препятствовать проведению встречи с оппозиционером. Такое решение в учреждении объяснили отсутствием доказательств совершенного ответчиком нарушения.

21 сентября волонтер красноярского штаба Навального Инга Теплых опубликовала документ с отказом властей города согласовать встречу жителей с политиком. По мнению властей "проведение заявленного публичного мероприятия может повлечь за собой введение в заблуждение граждан о возможности Алексея Навального быть избранным Президентом Российской Федерации".

В администрации также заявили, что выступление политика вызовет "негативное отношение к властям".

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. В настоящее время оппозиционер проводит агитационный тур по городам страны. Навальный уже встретился с жителями Владивостока, Екатеринбурга, Мурманска, Омска, Новосибирска, Хабаровска. В акциях участвовали тысячи человек. Навальный обвиняет власти в попытках помешать его встречам со сторонниками.