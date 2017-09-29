Гвардейцы РПЦ

13 сентября депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина направили в ФСБ и МВД запрос с требованием проверить на экстремизм организации "Христианское государство" и "Сорок сороков", борющиеся против фильма "Матильда".

"В обстановке необъяснимого бездействия силовых ведомств, религиозные экстремисты и пособничающие им антиобщественные радикальные элементы от угроз и запугивания перешли к методам ранее обещанного в их декларациях прямого террора", – говорится в запросе.

Пушкина и Роднина утверждают, что формирования националистов и антисемитов, "прикрывающихся лозунгами защиты христианской веры и ценностей", угрожают как режиссеру Алексею Учителю, так и кинотеатрам, в которых могут состояться показы его фильма.

Через 10 дней был арестован Александр Калинин, лидер "Христианского государства". Калинина и его соратников обвиняют в организации поджога автомашин, стоявших возле офиса адвоката, представлявшего интересы Учителя. Попутно выяснилось, что Калинин был в 2002 году осужден на восемь лет лишения свободы за убийство с отягчающими обстоятельствами и разбой.

Совсем другая история с движением "Сорок сороков" (ДСС). Спецслужбы его активистов не трогают. Более того, лидер движения Андрей Кормухин 27 сентября участвовал в заседании межфракционной группы депутатов Госдумы "За христианские ценности" и критиковал Роднину и Пушкину за то, что они решили объединить в запросе ДСС и "Христианское государство". Он говорил о том, что "Сорок сороков" занимается социальными проектами – отправляет гуманитарные грузы в Сирию и Донбасс и помогает домам престарелых.

Широко известна организация Кормухина стала благодаря противостоянию в парке Торфянка, а затем за счет участия в кампании против фильма "Матильда". По многим городам России прошли организованные ДСС молитвенные стояния против "Матильды". За последние месяцы в Москве состоялись уже три крупные акции: 1 августа, 12 августа (в день рождения царевича Алексея) и 17 сентября. В Москве стояние прошло на территории храма Воскресения Христова в Кадашах: это место было выбрано в связи с тем, что рядом живет министр культуры Мединский.

Андрей Кормухин, бизнесмен и композитор по прозвищу "Молот", называет себя "воином Христовым", говорит о необходимости "Второго крещения Руси", борьбе "с Антихристом, управляющим Голливудом". Он брат известной эстрадной певицы Ольги Кормухиной, разделяющей его взгляды.

"Очень хитрый дядька. Как минимум долларовый миллионер, имеет дорогие иномарки, квартиру в центре Москвы, большой загородный дом. Владелец ООО "Аногри", ООО "Гривен”, пишет о нем недоброжелатель, считающий, что знакомство Кормухина с патриархом состоялось благодаря Всеволоду Чаплину.

В 2015 году главе ФСБ Бортникову поступил еще один запрос – от члена фракции КПРФ Валерия Рашкина. Депутат называет ДСС неонацистской организацией (на что, по его мнению, указывает аббревиатура, напоминающая об СС) и продолжает:

Свое двухлетие организация "Сорок сороков" отметила в храме Христа Спасителя

"Обращаю Ваше внимание на информацию, которую распространяют сами члены Движения "СС" о том, что данное движение связано с Патриархом РПЦ Кириллом (Гундяевым) и является "личной гвардией" главы Русской православной церкви. Косвенным доказательством этого служит тот факт, что свое двухлетие организация "Сорок сороков" отметила в Храме Христа Спасителя, центральном соборе РПЦ. Кроме того, в феврале 2015 года патриарх Кирилл лично поздравил лидера движения "Сорок сороков" Кормухина с 45-летием и преподнес ему икону Николая Чудотворца. При этом на фото Кормухин одет в фирменную футболку активистов "СС".

О реакции ФСБ на это обращение ничего не известно, но движение "Сорок сороков" и не скрывает, что в его рядах состоят крепкие ребята, в частности самбист Федор Емельяненко, его в блоге ДСС называют "Братом Федором". Праздник "Православие и спорт", который проводит ДСС в Коломенском, ежегодно посещают 10 тысяч человек. Соучредителем ДСС стал спортсмен Владимир Носов. В августе ДСС обвинило сторонников "Матильды" в поджоге автомобиля, принадлежащего Носову.

В деле православные бойцы проявили себя во время столкновений с жителями Торфянки, выступавшими против строительства в парке православного храма. Журналисты не раз писали о том, что Колобок Ярославкин, ударивший в прямом эфире кулаком в лицо корреспондента НТВ, принадлежит к движению "Сорок сороков", однако сам Колобок на своей странице "ВКонтакте" яростно свое членство отрицает: по его словам, он всего лишь подписчик паблика ДСС.

Я встречаюсь с Андреем Кормухиным накануне заседания группы депутатов Госдумы "За христианские ценности", посвященного "Матильде". В названии фильма активисты увидели зашифрованное слово "Ад", и теперь пишут его так: "мАтильДа". Помощник Кормухина, объясняющий, что вступил в движение "Сорок сороков" потому, что это единственная организация, в которой люди занимаются не словами, а делом, замечает, что лейбл на моей куртке похож на "козлиную голову". Антихрист не дремлет и проявляет себя так, что его не сразу распознаешь.

Следующее молитвенное стояние "в городах русского мира" ДСС запланировало на 8 октября – это день преподобного Сергия Радонежского. Теперь повестка дня расширена: "Десяти заповедям Божьим мы противопоставляем десять пороков”, – поясняет Андрей Кормухин. Список пороков таков:

Содомия Блуд Икогенофобия Аборт Матильда Коррупция Ювенальная юстиция Храмофобия Русофобия Наркомания

Я не знаю, что такое "икогенофобия", и Андрей Кормухин объясняет, что это "икогения" – по-гречески "семья", а семейные ценности во всем мире подвергаются нападкам со стороны людей, которые испытывают к семьям икогенофобию".

Это большое интервью с лидером движения "Сорок сороков" – еще одна попытка постичь, что объединяет тысячи людей, требующих не допустить показов костюмной мелодрамы, и почему "Матильда" оказалась в списке пороков наряду с коррупцией и содомией.

– Андрей, как вы пришли к вере? Вы выросли в обычной советской семье?

– Классический октябренок, классический пионер, классический комсомолец. Звали в партию, но в партию я не пошел, потому что уже были годы перестройки и приходило понимание, что советский проект – это не те идеалы, к которым человек должен стремиться. Хотя в Советском Союзе было много положительного, доброго и хорошего.

– Был конфликт с семьей? Как родители приняли ваш приход к вере?

Мои дети не слушают Филиппа Киркорова

– Конфликта никакого не было, я благодарен своим родителями и прародителям, потому что крестили меня мои бабушки: одна бабушка в старообрядчестве, другая бабушка в традиционном православии. Родители никогда не были воцерковленными православными людьми, но и атеизма в нашей семье тоже не было. Мы детьми ездили к бабушкам в деревню на Пасху, красили яйца, кушали куличи с удовольствием: конечно, совершенно не понимали смысла, но, тем не менее, присутствие Бога все равно было.

– И для вас, и для вашей сестры одинаковый был процесс прихода к вере?

– Мы с ней воцерковлялись примерно в одно время, в начале 90-х, вместе приходили к пониманию православия, к традиции, к таинствам.

– Ваша основная профессия – композитор?

– Это одна из моих основных профессий. Потому что я закончил Гнесинское училище в Москве, хотел связать себя с музыкой. В 1998 году, когда у нас уже практически были подписаны два контракта с лучшей на тот момент студией звукозаписи в России – "Союз", у меня родился второй ребенок, а в 1998 году произошел дефолт в стране, рынок музыкальной продукции рухнул, я вынужден был идти зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью. Я иногда возвращаюсь к композиторству, но так, чтобы стало моим хлебом – нет.

– Вы писали песни, в том числе и для вашей сестры. Это можно назвать православной поп-музыкой?

– Наверное, просто музыка. Просто что мировоззрение Ольги, что мое мировоззрение не позволяет нам употреблять словесные формы, которые противоречили бы нашему мировоззрению, православию.

– Слушаете поп-музыку?

– Поп-музыка западная и поп-музыка российская – зачастую два разных понятия. Мне "Линкин Парк" ближе, чем Филипп Киркоров. Я был рад видеть больше поп-музыки, связанной с творческим поиском, чем с музыкой, которая нацелена на то, чтобы написать хит и заработать побольше денег.

– У вас девять детей. Какую музыку вы бы им советовали слушать, а какую, может быть, запрещаете?

Мне музыка хип-хоп была близка еще в конце 80-х

​– Я не навязываю своим детям, мы с ними друзья, поэтому я им могу только рекомендовать. Я рад, что они прислушиваются к моим рекомендациям. Тем более мои рекомендации не сводятся к консерватизму. Потому что мне музыка хип-хоп была близка еще в конце 80-х. Я помню, как для меня было откровением услышать таких исполнителей, как Ванилла Айс, Тупак Шакур, что-то новое, непонятное, но очень привлекательное. В то же время я детям прививал любовь и к хип-хопу, и к U2, и к "Линкин Парк". Они очень любят слушать классиков, моих любимых композиторов – Грига, Мусоргского, Рахманинова. Я рад, что мои дети развиваются всесторонне. Естественно, они не слушают Филиппа Киркорова.

– Странно слышать о Тупаке Шакуре или "Линкин Парке" из уст человека, который ассоциируется с религиозным консерватизмом и – даже не знаю, как это назвать вежливо, – черносотенством…

Из нас лепят каких-то дремучих мракобесов, якобы ходят накаченные, бородатые мужики

​– Мы не имеем ничего общего с тем информационным бэкграундом, который распространяют в средствах массовой информации вокруг нас, делая из нас таких дремучих мракобесов – якобы ходят накаченные, бородатые мужики, пугают здравомыслящее население. Конечно, нет. Это просто информационная война, в которой мы являемся субъектом, который другой субъект пытается уничтожить. В информационной войне все средства хороши, поэтому из нас лепят такой имидж. Я вырос в семье заслуженных деятелей культуры России, мама – директор музея с 40-летним стажем, папа – ведущий инженер и при этом был прекрасным певцом, факультативно обучался в консерватории. У нас много таких людей, просто из нас лепят каких-то дремучих мракобесов. А "Линкин парк" – группа, которая изначально была нацелена на консервативные ценности, многие ее даже называли христианской группой. Тупак Шакур, несмотря на свое криминальное прошлое, был поэтом улицы, реальной улицы с теми проблемами, с которыми наше общество сейчас сталкивается. Мне жалко, что хип-хоп в нашей стране зачастую берет ориентир на баттлы Оксимирона и Гнойного, а не на баттлы родоначальников хип-хопа, социальный протест против несправедливости, против того, что происходит в нашем обществе. Самым справедливым был Иисус Христос, он принес нам заповеди – если бы мы по ним жили, мы бы были счастливым обществом. Но, к сожалению, на земле невозможно построить Царство небесное, поэтому люди должны стремиться своей жизнью достичь этого Царства небесного на небесах, простите за тавтологию, и справедливое общество априори должно в крови быть тех людей, которые сами справедливость декларируют.

– Вы сказали о справедливом обществе, и я вспомнил ваши слова о том, что в советском проекте тоже были положительные вещи. Вижу здесь идеологическое противоречие, потому что ваша организация, казалось бы, должна бороться с безбожным наследием советского проекта, с памятниками Ленину или мавзолеем, а вы боретесь с фильмом "Матильда". Как это объяснить?

– Советский проект был гораздо глубже, чем та поверхностная матрица, которую пытаются нам навязать. Он включал в себя очень много компонентов, которые они по сути содрали с православия. Они сами не скрывают, что кодекс строителей коммунизма написан с Нагорной проповеди Христа. Они ввели свой пантеон святых, сделали те же самые мощи в виде мавзолея Ленина, сделали фигуру поклонения. Они ничего нового не придумали. Любой "изм", коммунизм, либерализм – это все обезьяны Бога, это люди пытаются ему подражать, пытаются что-то сделать на земле, быть равными ему, они соревнуются с ним. То, что сейчас в Европе, допустим, насаждается трансгуманизм – это из этой же серии. Что ставится во главу угла? Все кричат о правах человека, вроде бы красивая формулировка; согласен, права человека должны защищаться. Но что во главу угла ставится? Если ставится во главу угла человек, то, соответственно, возникает множество вещей, которые человеку свойственны. А человеку разные вещи свойственны, ему могут быть свойственны как справедливость, честность и доброта, ему так же может быть свойственно содомия, педофилия, каннибализм. Если мы не ставим ограничения, если мы не говорим, что мы цивилизация Бога и автоматически получаем ограничения, которые Господь нам заповедовал в виде евангельских заповедей, то мы получаем по сути хаос, в который человечество скатится, потому что у каждого человека свои права. И если мы будем предоставлять права любым людям, которые будут заявлять о них, то мы скатимся к тому, что один скажет: "А я имею право взорвать атомную бомбу, потому что я так представляю этот мир". Он ее взорвет, и мы как гуманисты должны будем его защищать. Почему-то когда возникают террористы в Европе, мы кричим: мы не должны давать дорогу террористам. Простите, но вы же защищаете права. Вот вы, у нас в России есть такая поговорка – "за что боролись, на то и напоролись", вы сами породили то, что вы сейчас расхлебываете. А возвращаясь к Ленину, – советский проект в истории российского государства достаточно большой кусок, все равно он оказался колоссом на глиняных ногах, сколько ни пыжился, только на 70 лет его хватило. В эти 70 лет было включено очень много хороших вещей, – это и космос, это и баланс сил. Ни для кого не секрет, что Гарри Трумэн собирался сбросить атомную бомбу на Советский Союз, но Сталин сумел, благодаря своей разведке, благодаря Коминтерну и людям, которые разделяли социалистические взгляды, создать альтернативную атомную бомбу. Справедливости в Советском Союзе тоже было много. Я помню детство, реально на улицах не страшно было ходить, человек человеку все-таки больше был брат, чем враг, не было этого индивидуализма. Перенятый от православия общинный строй, соборность, она в советском человеке тоже реализована. Другое дело, что Бога там не было, поэтому он и просуществовал 70 лет.

– Вы упомянули терроризм, а я сразу вспомнил группировку "Христианское государство", лидер которой сейчас находится под арестом. Знаю, что вы выступали против этой группировки, но в общественном сознании вы существуете через запятую, потому что воюете с Алексеем Учителем и фильмом "Матильда". Как вас разделить?

"Сорок сороков" – буфер между РПЦ и антиклерикальными группами

– Мы в этом вопросе снимаем шляпу перед теми людьми, которые за много веков научились вести информационную войну. То есть они грамотно создают эти запятые, они грамотно рисуют нам образ тех самых дремучих маргиналов, которые не должны слушать ни Грига, ни Мусоргского, ни Тупака Шакура с "Линкин парком", а должны обязательно быть с квашеной капустой в бороде, с топором в руках, с криками "Православие и смерть" бросаться с бутылкой с зажигательной смесью на кинотеатр. Безусловно, мы осуждаем и ничего общего не имеем с "Христианским государством". Потому что "Сорок сороков" – это известная общественная организация, объединяющая много тысяч людей в России. Мы существуем больше четырех лет, мы знаем всех активистов и православных общественников в этом поле. А о "Христианском государстве" до появления фильма "Матильда" не знал никто. Кто они и откуда взялись, как черт из табакерки? Это две стороны одной медали: с одной стороны, провокация в отношении святых Русской православной церкви, с другой непонятные персонажи, которые кричат о том, что нужно поджигать кинотеатры, в которых могут находиться люди. Для православного заповедь "не убий" незыблема. Поэтому ставить нас через запятую с людьми, которые допускают убийства, – это тот самый инструмент информационной войны. Движение "Сорок сороков" является тем самым феноменом сегодняшней общественной жизни, который встал между Русской православной церковью и антиклерикальными общественными группами – это и ЛГБТ, это и сатанисты, это и воинствующие атеисты. Раньше они безраздельно могли оскорблять священников, оскорблять Русскую православную церковь и не получить ничего в ответ. Естественно, когда появился буфер в лице "Сорока сороков", он их очень сильно раздражает. Как его убрать? Создать в обществе представление о нас, как о таких дремучих мракобесах, которые бицепсами угрожают, кулаками машут.

– Хорошо, а если я скажу – Наталья Поклонская и "Сорок сороков", можно поставить запятую?

Мы не знаем, какая внутри Наталья Поклонская

– Я с Натальей Поклонской в своей жизни виделся два-три раза, один раз мы просто были совместно на крестном ходе, мы там не общались, один раз мы ее пригласили на наше стояние в Екатеринбурге, один раз мы с ней общались. Я не думаю, что это дает мне право сказать, что Наталья Поклонская наш человек. Хотя ее взгляды нам близки, но мы не знаем, какая внутри Наталья Поклонская. То мы в вопросе с "Матильдой" союзники, безусловно, но у нас нет каких-то тесных отношений с Натальей Владимировной. Для того, чтобы сказать, что да, она наша соратница или единомышленница, одной получасовой встречи мало.

– Если бы не Наталья Поклонская, вполне возможно, что вы бы даже не узнали о существовании фильма "Матильда", – прошел бы, как и миллион других фильмов, никто бы на него не обратил внимания, и он был бы забыт. Но она подняла эту тему, начались ваши молитвенные стояния, возникло "Христианское государство".

– Если вы отмотаете новостную ленту движения "Сорок сороков", вы увидите, что мы против фильма "Матильда" выступали еще с прошлого года. Просто наши выступления ограничивались высказываниями в редких средствах массовой информации или постами в наших группах в социальных сетях. Безусловно, Наталья Поклонская, как человек, который на виду, привлекла внимание к этому фильму больше, чем движение "Сорок сороков", потому что цитируемость Натальи Поклонской была в сотни раз выше. Движение "Сорок сороков" подключилось, когда у нас появились легальные основания выступить против этого фильма. Мы, как общественная организация, мы должны были как минимум иметь какие-то сигналы со стороны Русской православной церкви, потому что мы объединяем православных христиан. Пока сигнала не было, мы и не вели такую активную деятельность. Потом против фильма высказался владыка митрополит Илларион, а это по-светски министр иностранных дел Московского патриархата, против фильма высказался владыка Тихон Шевкунов, а он председатель патриаршей комиссии по культуре. Владыка Тихон еще к тому же сказал, что если бы я мог запретить, я бы запретил, но у церкви нет таких инструментов, и мы не можем запретить фильм, у нас по конституции источником власти в стране является народ. Вот здесь мы поняли, что все, православный народ должен подключаться к этой истории и объяснять господам, которые эту провокацию затеяли, которые ее реализовали и думали, что есть одна депутат Государственной Думы, которая с их фильмом борется, какая-то маргиналка, а остальных людей это не касается, нет, ребята, так не получится. Есть очень много людей, которых это тоже касается и которые являются источником власти в нашей стране. Я не говорю, что мы единственные источники власти, но мы имеем право об этом говорить. Мы вышли и громко сказали о том, что есть православные христиане, которые этим фильмом оскорблены, а власти пусть дальше думают. Но мы никогда не переступали закон. Даже когда, к сожалению, власти Москвы, по сути противозаконно, нам запрещали проводить массовые акции.

– Но вы же проводили молитвенные стояния в Москве.

В этом фильме оскорбляется государственная власть, не только православные христиане

​– Молитвенные стояния мы проводили в храмах, но мы просили провести общегражданскую акцию, где мы могли бы объединить не только православных христиан, а и тех людей, которые оскорблены как государственники, как патриоты. Потому что в этом фильме оскорбляется государственная власть, не только православные христиане. У нас есть союзники помимо православных: Кадыров выступил против этого фильма, Евкуров выступил против этого фильма, Дагестан, то есть мусульмане нас тоже поддержали. Потому что в данном фильме оскорбляется государь Российской империи, оскорбляется, как они его называли, "белый царь", которому служила верой и правдой и Дикая дивизия кавказских республик.

– А вы посмотрели фильм?

– Нет, я не смотрел фильм. Это тоже очень распространенный тезис, который наши противники нам вменяют: вы не смотрели этот фильм, но его осуждаете.

– Но это резонный вопрос.

Страстотерпец Николай II изображен в роли блудника, а святая царица Александра изображена в роли колдуньи

​– Они тут же вспоминают: "Пастернака не читали, но осуждаем". У нас достаточно фактуры для того, чтобы сказать, что фильм оскорбляет наши чувства. Фактура – раз. Три трейлера, в которых государь изображен не тем, кем он был на самом деле, ложь о государе. То есть изображать мужика русского, абсолютно адекватного, психически нормального, как он падает в обморок при виде оголившейся груди балерины – это бред. Изображать святую Русской православной церкви царицу Александру безумной с кинжалом, бегающей и ищущей крови Матильды, чтобы потом производить над этой кровью магические действия?! Видеть государя-императора Александра III, который произносит фразу, что "я единственный, кто не спал с балериной". Что за бред?! Это раз. Второе: есть в интернете общедоступная экспертиза сценария. То есть сценарий там разобран от и до. И там все наши термины и наши аргументы хорошо отражены. Государь-император Николай II, страстотерпец изображен в роли блудника, сценарий подтверждает это, царица Александра, святая Русской православной церкви, изображена в этом фильме в роли колдуньи, за что в православии отлучали от церкви, я уже не говорю про католицизм, там они вообще сжигали колдунов на кострах. Как в сознании человека может уложиться канонизация святого и колдовство? Тем более это не соответствует действительности, это же исторически не доказано, это ложь.

– Но это художественное произведение, фильм. Есть роман Пикуля "Нечистая сила", где тоже бог знает что написано о тех же самых святых.

Два владыки РПЦ сказали, что фильм лживый, кощунственный, пошлый и не соответствует действительности

​– Все бы было ничего, если бы данный фильм был снят на деньги господина Учителя. Господин Учитель, понимая, что он уже что-то не то наделал, не туда залез, как слон в посудной лавке, прибежал к владыке Тихону, попросил его стать экспертом в данном фильме. Есть ролики в интернете, где владыка Тихон об этой истории рассказывает: "Ко мне пришел Учитель и предложил стать экспертом данного фильма. Когда я у него спросил: а что, фильм еще не снят? Нет, говорит, уже снят, уже в монтаже". Простите, вы заходите на территорию Русской православной церкви, где два святых фигурируют, вы хотя бы имейте этикет обратиться к Русской православной церкви и сказать: "Я понимаю, как для вас эти люди дороги, как они дороги для миллионов людей. Я буду снимать фильм про них, давайте вместе с вами подумаем, где мой художественный вымысел должен границу иметь, где та самая красная черта, которую я перейти не должен. Поэтому я прошу вас, владыка Тихон, станьте экспертом этого фильма, чтобы я не снял что-то". Этого не было сделано. По сути на воре шапка горит. Была экспертиза сценария, есть люди, которые фильм посмотрели, два владыки Русской православной церкви и сказали, что фильм лживый, кощунственный, пошлый и не соответствует действительности – это владыка Илларион и владыка Тихон. Есть люди, которые этот фильм уже посмотрели, помимо владык, которые нам в очном разговоре подтвердили, что царь изображен блудником, а царица колдуньей. Скажите, для того, чтобы понять, зная все эти факты, что это плохая вещь, то, что у нас в отхожих местах происходит, для того, чтобы это осознать, нужно туда обязательно зайти, понюхать и потрогать?

– Но вы сделали то, о чем не мечтал Учитель – вы сделали рекламу второстепенному фильму. И теперь на все сеансы билеты распроданы, даже по тысяче рублей, и люди рвутся посмотреть. И вы, и Поклонская, и все ваши сторонники сделали невероятную рекламу этому фильму. Вы думаете о таком последствии ваших действий?

– Нет, конечно. Это все сказки и бред. Во-первых, две крупнейших сети, а на самом деле гораздо больше сетей отказались демонстрировать.

– Другие покажут, чтобы заработать деньги.

– Не факт, что покажут, до премьеры еще целый месяц, посмотрим, покажут или нет.

– Во Владивостоке толпы людей бежали смотреть.

Люди могли быть подсажены и специально кричать о том, что билеты распроданы за час

– Всем хочется быть первым. И найти людей, которые хотят быть первыми, всегда легче, чем люди пошли бы массово на это кино. Команда Учителя пользовалась грязными методами, и я допускаю мысль, что она точно так же могла сработать и с Владивостоком: люди были подсажены и специально кричать о том, что билеты распроданы за час. На самом деле мне его жалко. Учитель здесь, может быть, и такое пострадавшее лицо, то есть он оказался заложником той самой провокации, которую сам придумал. Он думал, что столкнется с "Христианским государством Святая Русь" в лице этих господ, которые, оказывается, сидели за убийство, а он столкнулся с обыкновенными православными людьми, с врачами, учителями, пенсионерами, многодетными семьями. То есть он по сути пошел бороться со своим народом. И он, может быть, уже не рад, потому что ему эта провокация аукнется еще сто раз. Учитель 2.0, который захочет в следующий раз получить хайп, как молодежь сейчас говорит, или получить коммерческий успех на подобного рода провокации, еще сто раз подумает. На самом деле еще неизвестна судьба господина Учителя по финансовой стороне, потому что документы сейчас становятся известны, и к господину Учителю и к тем людям, которые стояли за финансированием этого фильма, очень много вопросов. Много вопросов, связанных с этой кинопровокацией.

– Вы говорите о провокация, но, по-моему, это просто коммерческий режиссер, который хотел снять костюмную драму, вообще не думая о том, что это может кого-то оскорбить. Разве нет?

Вполне допускаю, что это ребята с берегов Темзы или с восточного берега Соединенных Штатов Америки

– Изначально сценарий был другой. Фильм замысливался как фильм о балерине Кшесинской, потому что супруга Винокура, которая была инициатором по семейной линии этого фильма, является балериной. Но в какой-то момент в фильм добавляют провокационную линию. Допускаю мысль, что это кто-то сделал, чтобы поймать тот самый черный пиар, который сделает кассу этому фильму, ввел туда активно царскую составляющую, то есть фильм получился не про Матильду Кшесинскую, а про царя Николая II и про его падение в обмороки при виде голой груди, как он эту грудь меняет потом на государство. Ведь очень много заинтересантов, чтобы расколоть наше общество, их данная история тоже очень сильно может волновать. Почему бы не попробовать пощупать эту тему, оскорбить православных и посмотреть, как эта тема отзовется. Никто в этой ситуации, кроме провокаторов, не выигрывает, как им казалось. С одной стороны государство выделяет деньги налогоплательщиков на этот фильм про балерину, и вдруг в определенный момент основной канвой сюжетной линии становится государь-император, святой Русской православной церкви. Я могу понять министра Мединского, по его линии эти деньги выделялись. Соответственно, если он сейчас этот фильм запретит, поняв, что оскорбляет православных, он автоматически подписывает приговор против себя. Тогда резонный вопрос: как ты выделял деньги на то, что ты запрещаешь? Театр абсурда. В то же время кто-то умный, кто стоял за этой провокацией, разыграл очень грамотно эту карту. Поэтому я вполне допускаю, что это ребята с берегов Темзы или с восточного берега Соединенных Штатов Америки, которые всегда были мастера на такие роли.

– То есть мировой заговор вокруг фильма "Матильда" по сценарию из Вашингтона?

– Я не хочу выглядеть таким маргиналом, что это мировой заговор. Но то, что был какой-то сотрудник грамотный и умный, который знает по каким местам можно ударить в какой-то ментальности российской, чтобы это общество расколоть, по этим местам поударять, вполне допускаю такую мысль. Это вещи, которые свойственны были и англосаксонской политике, и дипломатии, поэтому почему нет. Они не такие дураки, чтобы упустить такую возможность.

– Вы добиваетесь, чтобы фильм запретили полностью, чтобы его никогда нигде не показывали? И понимаете ли, что это невозможно? Не покажут в кинотеатре, посмотрят в интернете. Невозможно ничего сделать, фильм все равно будет.

Лучше послушайте Тупака Шакура и "Линкин Парк", чем смотреть эту дешевку

– Мы добиваемся, чтобы государство услышало православных христиан, чтобы оно услышало, что на выборах, в которых принимают участие различные социальные группы, есть еще и такая социальная группа, как православные христиане, которые до недавнего времени как социальная группа не рассматривались. Мы хотим сказать: ребята, есть такая группа, и у них тоже есть свои ценности, свои интересы, чтобы государство тоже нас слышало. Во-вторых, мы хотим, чтобы будущие провокаторы, которые подумают о съемке подобных провокаций, как фильм "Матильда", десять раз подумали, к чему это может привести. Третье, чтобы задумались те господа, которые стояли за финансированием данного фильма и продвижением его, чтобы они трижды подумали в следующий раз, тот же самый министр культуры, тот же самый Фонд кино, на что они выделяют деньги, и как-то более щепетильно к этому вопросу подходили. Мы, как православные христиане, сделали все, от нас зависящее перед Богом, перед памятью святого царя Николая, чтобы фильм прошел как можно в меньшем количестве кинотеатров, чтобы провокацию, кощунство и оскорбление святых Русской православной церкви увидело как можно меньшее количество людей. Ведь фильм бездарный, фильм дешевый, фильм разорванный. Я думаю, его посмотрит гораздо меньше людей в интернете, чем бы его посмотрело в кинотеатрах. Многие главы регионов уже отказываются его демонстрировать в муниципальных кинотеатрах, многие сети отказываются его демонстрировать, поэтому если мы своими действиями достигнем того, что его увидит как можно меньшее количество людей, как можно меньше денег господин Учитель заработает на этом фильме, мы считаем, что мы будут честны перед Богом. По крайней мере, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы так произошло.

– Предположим, ваши дети придут к вам и скажут: папа, хочется посмотреть этот фильм. Что вы им скажете?

– У меня с детьми очень хорошие дружеские отношения, я им скажу, что лучше послушайте Тупака Шакура и "Линкин парк", чем смотреть эту дешевку, из которой господин Учитель своей провокацией надеялся сделать хайп, в итоге получил скандал, который осрамил и его как режиссера, у которого была пара работ неплохих.

– Вы смотрели другие его фильмы?

– Я смотрел "Край", "Девятку" и фильм по Бунину. По Бунину мне не понравился, тоже русофобский фильм, а "Край" и "Девятку" можно посмотреть.

– Вы пытались с ним встретиться, поговорить?

Мы ему оставили чашку чая, пирожок и баранки

– Мы два раза ему отправляли приглашение. Вы же видите, мы нормальные люди, мы не с капустой в бороде, мы бы попытались донести, что даже сейчас можно фильм перемонтровать и сделать изначально тем, чем он должен был быть, про балерину Кшесинскую, которая была действительно талантливой балериной с богатой судьбой. Зачем ложь добавлять? Более того, мы в Питере пришли к нему в студию, мы ему оставили чашку чая, пирожок и баранки.

– С полонием?

– Мы предлагали написать, что полония нет, мы из этих же чашек пили рядом с людьми, которые его представляли. Более того, мы предлагали ему телохранителей и сейчас предлагаем. Потому что православные осуждают грех, они не осуждают человека. У нас даже к господам с нетрадиционной ориентацией ненависти нет, у нас есть ненависть к их греху, к тому, что они пропагандируют. У любого человека есть возможность прийти в храм, покаяться в своих грехах и спасти свою душу, в том числе и господину Учителю. Насколько мы знаем, он, по крайней мере, считает себя православным христианином, хотя, конечно, для нас это непонятно, как в одном человеке уживается православный христианин и оскорбление святых Русской православной церкви. Я думаю, что в данной ситуации золотой телец у господина Учителя во внутреннем Я, где всегда две сущности борются, победил божественную сущность. Никто не знает, что завтра будет с господином Учителем, поэтому мы ему до сих пор предлагаем, мы готовы, для диалога открыты.

– Вы ему предлагаете телохранителей, – думаете, что его жизни угрожает опасность?

– Если бы я был талантливым разведчиком и врагом России, сидел на берегах Темзы или на берегах Гудзона – для того, чтобы разорвать наше общество, было бы классически нанять какого-то снайпера, как было на Майдане на Украине, либо подорвать какой-то кинотеатр. Здесь допускать можно все, что угодно.

– Пока кинотеатр в Екатеринбурге взорвал совсем не агент Вашингтона, а православный христианин, участник тоже молитвенных стояний против "Матильды".

– Он душевно больной человек – это же доказано. Православные христиане, которые занимаются общественной деятельностью, берут на свои действия благословение у духовника, у священников Русской православной церкви. Ни один священник Русской православной церкви не даст благословение, чтобы врезаться на машине в кинотеатр, поджигать его. Это бред. Поэтому это чистой воды провокация, которая точно такая же провокация, как "Христианское государство". Вы посмотрите его интервью, посмотрите, как он выглядит. Православный человек не будет так говорить никогда, настоящий православный человек.

– Вы не видели таких людей? На "Русских маршах" такие бывают.

– На "Русские марши" православные христиане не ходят!

– Вы не русский националист?

Я бы мечтал, чтобы Владимир Владимирович 6 лет посвятил тому, чтобы был собран Земский собор, на котором весь народ выберет нового государя

– Безусловно, нет. Мы – православные христиане, православный не может быть националистом априори. 12 апостолов были евреями, Иисус родился в еврейской семье. У нас большой спектр национальностей ребят, которые входят в нашу организацию. Другое дело, что мы принадлежим к большому Русскому миру, фундаментом которого является Русская православная церковь. В нашем понимании русский народ – это не по крови, а народ, который себя ассоциирует с русским миром.

– А вы монархист?

– Мне нравится монархия как наиболее правильная форма правления на земле. Но при этом у монархии тоже есть определенные перекосы, которые для меня, например, человека современного вызывают большие вопросы. Мы родились в Советском Союзе, я не могу вычеркнуть 20 лет своей жизни, прожитой в Советском Союзе и того хорошего, что я помню в Советском Союзе и что я пережил. Поэтому осуждая все плохое, мы вспоминаем все хорошее.

– Вы не хотите, чтобы династия Романовых вернулась на престол?

Во мне борются два человека: тот человек, который всегда за него голосовал, и тот человек, который надеется, что Владимир Владимирович что-то скажет против "Матильды"

– Не как координатор движения "Сорок сороков", а как Андрей Кормухин, это моя субъективная точка зрения, я бы мечтал, чтобы Владимир Владимирович – если, дай Бог, его изберут на следующий срок, – 6 лет посвятил тому, чтобы в России был собран Земский собор, на котором весь наш народ выберет нового государя. Выберет он Романовых, выберет он Путина, выберет он Петрова или Васильева, если это будут достойные люди, мы примем любого государя, за которого сами проголосуем, как это и было на Руси. Если бы так произошло, я бы был бы как человек счастливым.

– Вы хотите, чтобы была возможность, чтобы Путин стал царем, а его дочь следующей царицей?

– Я не знаю, каким образом это произойдет. Монархия – сакральная вещь. Как государь будет избран и каким образом будет дальше строиться престолонаследие, будет это наследственная монархия, выборная или переданная монархия, я не знаю. Наш мудрый народ с великой историей и культурой выберет, наверное, какой-то промысел Божий, который мы заслужим.

– Путина в качестве избранного Собором царя... –​ такая идея вам не кажется слишком экстравагантной?

– Нет, не кажется. Я думаю, что народ должен проголосовать за царя.

– Вы всегда голосуете за Путина, и на следующих выборах будете за него голосовать?

Путин – единственный на сегодняшний день политик, который разделяет большинство моих ценностей

– Честно скажу, что я всегда голосовал за Путина, понимаю, что Путин – это единственный на сегодняшний день политик, который разделяет большинство моих ценностей, который обеспечит стабильность России, ее суверенитет. Пойду ли я голосовать за него в марте месяце или не пойду? Во мне борются сейчас два человека: тот человек, который всегда за него голосовал, и тот человек, который все-таки очень надеется, что Владимир Владимирович что-то скажет против "Матильды". Я подожду, все-таки еще месяц до премьеры этого фильма, давайте этот вопрос оставим открытым.

– Если ничего не скажет, и премьера состоится, вы не будете за него голосовать?

– Я не знаю, как эта история вся развернется. То, что я не буду голосовать за оппонентов Владимира Владимировича – это однозначно. То есть вопрос в том, пойду я голосовать или не пойду. Если я пойду, то я пойду голосовать за Путина. Второй вариант, что я может быть вообще не пойду. Мне бы очень хотелось, чтобы Владимир Владимирович услышал многомиллионную православную общественность, которую фильм "Матильда" оскорбляет, чтобы он хотя бы что-то сказал, высказался по этому вопросу.

– Вы считаете его настоящим православным человеком?

– Да, я считаю его настоящим православным человеком. Но при этом я понимаю, почему он занял позицию над схваткой, потому что он президент всех россиян, и он не должен занимать ни сторону Учителя, ни сторону Поклонской. Именно об этом он на прямом эфире и заявил, что и Учитель имеет право снимать фильм, и депутат Поклонская имеет право бороться против этого фильма.

– Говорят, что существует секта царебожников в РПЦ, и те митрополиты, которые выступили против "Матильды", якобы принадлежат к этой секте. И ваше движение тоже. Что вы об этом скажете?

Мы будем молиться царственным страстотерпцам, но никогда не назовем царя Николая искупителем

– Это тоже бред. Это та же самая информационная война и та же самая ложь, как и про то, что "Христианское государство" и "Сорок сороков" пишут через запятую. Действительно есть такая секта, действительно есть люди, которые царя Николая делают равным Христу, только транспонируя это на русский народ, что якобы Иисус Христос был царем-искупителем для всего человечества, а царь Николай был искупителем для русского народа. Безусловно, мы это не поддерживаем, искупитель у нас один – Иисус Христос. Царь Николай – действительно великий русский святой, который судьбу своего народа поставил выше своей судьбы и потерял, служа своему народу, и свою семью, и своих детей. Поэтому мы очень сильно почитаем данного русского святого и дальше будем молиться царственным страстотерпцам, но мы никогда не назовем царя Николая искупителем. Для разъяснения нашей позиции и позиции православного священства специально сделали встречу с миссионером РПЦ отцом Георгием Максимовым. Он четко разъяснил эти границы царебожия и истинного почитания царя Николая как святого Русской православной церкви.

– Сколько человек в вашем движении, есть фиксированное членство?

– Мы можем только судить по активности наших людей на массовых мероприятиях, которые мы проводим, и по членам организации в социальных группах. Актив нашей организации – человек 200, те, которые являются координационным центром. Сторонников организации порядка 15–20 тысяч, из них в стоянии приняло 10 тысяч участие. Сейчас мы "Православие и спорт" проводили, 10 тысяч человек пришло. Мы не партия, учет не ведем.

– А если потребуется мобилизация? Вдруг случится что-то такое, что нужно будет всех собрать под свои знамена…

– Мы верим в наше государство и верим нашему президенту. Надеемся, что наши правоохранительные органы начеку, всем проявлениям Майдана и деструктива в нашем общественном пространстве они поставят препоны без мобилизации движения "Сорок сороков".