Лидер "Христианского государства" Калинин был судим за убийство

Лидер движения "Христианское государство" Александр Калинин был ранее судим за убийство, разбой и подделку документов. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства сообщил, что Калинин был осужден в 2002 году Норильским городским судом. Ему дали восемь лет лишения свободы за убийство с отягчающими обстоятельствами и разбой. Эту же информацию сообщил источник РБК в московском управлении МВД.



23 сентября Таганский суд Москвы арестовал лидера организации "Христианское государство" до конца ноября. Ранее Калинин был задержан полицией в связи с расследованием угроз кинотеатрам. Радикалы требовали от прокатчиков отказаться от показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Вместе с Калининым были задержаны еще несколько человек по делу о поджоге машин возле офиса адвоката, представляющего интересы кинорежиссера. Калинин вину не признает. При этом он не стал отрицать направление писем кинотеатрам, но утверждает, что делал это по религиозным убеждениям.



Картина Алексея Учителя "Матильда" рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фильм должен выйти в прокат в конце октября. От показа фильма из-за угроз так называемых православных активистов уже отказались десятки кинотеатров в России.