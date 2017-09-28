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Правительство выделяет на деньги на обслуживание судов "ВИМ-Авиа"

Самолёт "ВИМ-Авиа" (Москва, Домодедово, 26 сентября 2017 г.)

Правительство России выделило Росавиации 98 миллионов рублей для обеспечения работы обанкротившейся компании "ВИМ-Авиа".

Как сообщается на сайте кабинета министров, по распоряжению его председателя Дмитрия Медведева - средства поступят из резервного фонда.

Текущая задолженность компании, как говорится в документе, составляет приблизительно миллиард 300 миллионов рублей.

ТАСС приводит данные "Росавиации", по которым общая задолженность "ВИМ-Авиа составляет около 7 миллиардов рублей.

Авиакомпания осуществляет полёты по 11 внутренним и 16 международным направлениям. Сейчас более 40 тысяч её пассажиров не могут вернуться в Россию.

Следственный комитет возбудил в отношении "ВИМ-Авиа" дело о хищениях. Задержаны её генеральный директор и главный бухгалтер.

25 сентября "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за отсутствия денег.

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