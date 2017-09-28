СК заявил о задержании гендиректора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа"

В Следственном комитете России заявили о задержании генерального директора и главного бухгалтера авиакомпании "ВИМ-Авиа". Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева проходят в качестве подозреваемых по делу о хищении средств пассажиров. В ближайшее время им будут предъявлены официальные обвинения, передает Интерфакс. В СК добавили, что следователи пытаются установить местонахождение владельцев "ВИМ-Авиа" Рашида и Светланы Мурсекаевых. Ранее сообщалось, что они покинули Россию. В ведомстве подтвердили эту информацию.

В понедельник "ВИМ-Авиа" остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за отсутствия денег. Долг российского перевозчика – от трех до десяти миллиардов рублей. Более 40 тысяч пассажиров "ВИМ-Авиа" в настоящее время находятся за границей. Власти России выделят 200 миллионов рублей из федерального бюджета на следующий год, чтобы компенсировать расходы авиакомпаний, которые перевезут пассажиров по билетам "ВИМ-Авиа". Президент Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии из-за банкротства авиаперевозчика.