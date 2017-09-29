Патриот с домиком в Италии

Владимир Соловьёв недавно становился героем "Телескопа", поссорившись с Иваном Ургантом.

А теперь пора писать "Цитаты Свободы", ведь на Соловьёва обрушился Алексей Навальный.

Вот что сам Навальный написал у себя на сайте:

Лжецы, лицемеры, пропагандисты — именно они основа этой власти, а никакая не Росгвардия или Памфилова с её фальсификациями на выборах.

Телеведущие, участники телешоу и продюсеры с аккуратненькими причёсочками — именно они худшие люди страны и сделали больше всего для превращения России в отсталую страну третьего мира. При этом сами они на каждый новый год, майские праздники и в августа обязательно выезжают за границу, где охают «как же хорошо в Европе» и пьют кофе из малюсенькой кружечки.

Это видео мы сделали потому, что очень часто можно услышать разговоры о том, как им в душе тяжело. Они вынуждены врать. Бедняжки делают это потому, что тв — их профессия, больше они ничего не умеют. Не голодать же им?

Помните, некоторое время назад, была даже такая шутка: а правда, что Екатерина Андреева напивается после каждого эфира?

Ну так вот. Нам очень хочется показать, что нет: не напиваются (если только шампанским от счастья), не голодают, не страдают, не переживают.

Живут себе прекрасной жизнью и зарабатывают столько, сколько на том же самом Западе они не заработали бы никогда.

Конечно, люди «в тусовке» и так всё знают. Но мы хотим рассказать, а главное показать,широкой публике.

Поэтому очень вас прошу помочь нам с распространением ролика.

Встречайте первого героя — вы его все очень любите. Наводим наш прожектор на Владимира Соловьёва. О его имуществе написано и сказано очень много, ничего супернового мы не открываем, но зато впервые всё показываем и прилагаем документы.

Один из самых лживых и наглых пропагандистов. Он врёт прямо даже с какой-то лихостью, вообще не стесняясь менять свою позицию на 180°, как будто так и надо.

Человек он в сущности бездарный и проходил по разряду ведущих третьего сорта в те времена, когда на ТВ была конкуренция.

Зато во времена цензуры он расцвел. И очень, ОЧЕНЬ разбогател.

Мы оцениваем минимальный размер состояния Соловьёва в миллиард рублей. Это только то, что он никак не может скрыть, и подтверждается документально. Думаю, что если прибавить сюда деньги на российских и зарубежных счетах, а также наличные в чемодане под кроватью, то цифру надо будет удвоить.<...>

Итальянская прописка. Удостоверение резидента Италии, выданное местным муниципалитетом. Пока вся страна, открыв рот, смотрит шоу Соловьёва, где он в чёрном мундире кроет загнивающий запад и облизывает Путина, наш герой тихо так — бочком, бочком — оформил резидентство в Италии. Это не гражданство и не вид на жительство, но юридически высказанное: ребята, я здесь живу, у вас на Комо. Тут моё постоянное место жительства.

Ложь про Россию оплачивают итальянскому резиденту из кармана российских граждан.

Какая ирония, синьори.

Сергей Гуляев:

Сеанс разоблачения "патриота"

Ксения Ларина:

все как мы любим - за что поют кремлевские пропагандоны

Альфред Кох:

Цена соловьевского патриотизма: вилла на озере Комо в Италии и квартиры в Москве, проданные ему властями за бесценок.

Даром Россию они любить не умеют. И не верят, что есть люди, которые ее любят бескорыстно.

Фёдор Крашенинников:

И вот все у них так, у казенных патриотов.

Константин Янкаускас:

Никогда не смотрю этот самый "соловьиный помёт". И вот почему.

Роман Доброхотов:

Этому не надо завидовать, это надо раследовать

Алексей Табалов:

Моя мама - самый среднестатистический пенсионер. Смотрит зомбоящик, причём все попало. Вчера показал ей ролик Навального про квартиры, дачи и виллы Владимира Соловьева. После просмотра услышал много, очень много нелицеприятных слов про Соловьева, Путина и всю его банду. Сегодня буду ей показывать «Он вам не Димон». Покажите этот ролики своим родственникам, пусть порадуются!

Кирилл Шулика:

Кстати, а почему домик в Италии, а не в Крыму или в Сочи. Вот Навальный у Соловьева агент Запада. У него нет домика в Италии и ему не надо там регистрироваться.

Вот плохо, что на таких санкции не действуют. Конечно, санкции это вещь довольно бессмысленная, что доказывает пример Соловьева, но жаль. Ведь как можно поливать Запад и жить на собственной вилле на озере Комо.

Аркадий Бабченко:

У меня просьба к Алексею Навальному. Алексей, классный фильм, и съемки соловьевской поликлиники классные, и расследование классное, но я тебя Христом Богом прошу - пожалуйста, не называй Владимира Рудольфовича "журналистом"...

Егор Холмогоров:

В 90-е я торговал в православной книжной лавке, а потом, когда меня уволили, сидел на диване и играл в танчики, пока жена торговала в разнос чаем.

Поэтому я, в отличие от Владимира Соловьева, до сих пор беден.

И не очень люблю людей ставших богатыми в 90-е и кичащихся этим.

Михаил Шнейдер:

"Герой" расследования ААН, кажется, не собирается ничего комментить.

В его Твиттере организованный поток сервильно-заискивающих комментов типа "я сегодня в гостях у [...]".

Сам он угрюмо помалкивает.

Но надо сказать, что Соловьёв не помалкивает. Его ответ приводит The Insider:

Я богатый человек, об этом кто-то не знал? Я не видел этого текста, но не очень понимаю, в чем претензии ко мне, в том, что я этого не скрываю? Я занимался бизнесом в девяностые и являюсь богатым человеком.

Я понимаю, что Навальному это не дает покоя, но не знаю, зачем экстраполировать на меня свои комплексы. Потому что я не в Черногории бизнес делал? Ну простите. Конечно, это все комплексы.

Не понимаю, в чем претензии ко мне. Я что, чиновник, госслужащий? Нет. Я просто богат

Иван Давыдов:

Учитесь, Шура, красиво излагает Владимир Рудольфович.

Медиатехнолог:

Навальный выкатил расследование про Владимира "Помёт" Соловьева, но никаких новых фактов мы оттуда не узнали. Про виллу на Комо он и сам рассказывал пару лет назад.

ПОСТПРАВДА:

Да и виллу на озере Комо, Владимир Рудольфович «насосал» еще при Владимире Гусинском. Хотя я понимаю, что львиная доля аудитории YouTube-блога Навального такой фамилии не помнит.

Олег Кашин:

При каком Гусинском, он на НТВ с 2004 года работал.

Мышь в овощном:

Счетоводам Навального и скучающей "Постправде", можем сказать вот что:



Не было такой истории, чтобы Соловьев заработал сразу за одну тему ну очень большие деньги. У него уже много лет несколько источников доходов одновременно. Как правило это большая ЗП за Ток-Шоу, маленькая ЗП на радио, деньги за пиар средние с радио, плюс разовые, но довольно регулярные скачухи. Так когда он работал на НТВ, и Серебряном Дожде была например история с Шалвой Чигиринским против Абрамовича в суде Лондона и общий наезд на "медведевских олигархов".



А вообще, когда команда Навального, отрабатывающая заказуху постоянно, наезжает на Соловьева, работающего часто по заказам, это очень забавно. Не потому что суть одна и таже, при той разнице что Соловьев МСМК, а Навальный КМС. А потому что Навальный при этом изображает что он пися святая, а Соловьев давно ничего из себя не изображает. Он же ведущий, але.

Однако слова Соловьёва о его богатстве у многих вызывают сомнения и насмешки.

Николай Травкин:

Спроси у человека лукавого и изворотливого, а как это Вам, любезнейший, удалось квартирку в элитном доме в самом центре Москвы Купить за 2,5 млн рублей, если она стоила в то время по самому-самому минимуму 14 миллионов.

И начнёт лукавый, да изворотливый объяснять, что это Лужков ему навязал, что сам то он отбивался от этой сделки изо всех сил и лишь через обман Лужок ему всё-таки всадил эти 160 квадратов элитной недвижимости в собственность…

Но человек честный и неподкупный ответит на такой вопрос прямо.

-Я богатый человек, -скажет он и повторит, -Я просто богат.

И закроет на этом дебаты про злосчастную квартирку, что и сделал Владимир Рудольфович в отношении обвинений А.Навального, который ему просто завидует.

Михаил Виноградов:

Владимир Соловьев: "Я просто богат"

П - простота

Сергей Пархоменко:

А вы верите, что Соловьев скопил свои сокровища, занимаясь "успешным бизнесом в 90-х"? Угу. Что правда - то правда. Бизнесом он занимался вот таким: рекламировал препарат для похудания "Ксеникал".

Написал об этом книгу. Люто, бешено ею торговал. Очередной тираж пытался уговорить меня напечатать в издательстве, которым я тогда руководил.

Книга называлась "Соловьев против Соловьева".<...>

Вот на этом и скопил. Ну да. Как говорится, курочка по зёрнышку клюёт, а полный двор дерьма.

А гонорары за свирепую и тупую телевизионную пропаганду - вообще ни при чем.

Фёдор Крашенинников:

Удивительная все-таки вещь - нелюбовь к Навальному. Она объединяет очень разных людей вокруг любого дерьма, которое ругает Навальный. И эти люди готовы придумать оправдания даже для Соловьева: он же шоубизнес, что такого! Между тем, Навальный прав: во времена конкурентного телевидения Соловьев был заднескамеечником и весь его невероятный финансовый успех связан вовсе не с его талантами (какими?), а с тем, что он всегда был готов занять нужную власти позицию. Пока гранды старого тв выпендривались и вылетали на обочину (например, Парфенова просто выжили - а он ведь реальная звезда), он и Киселев просто воспользовались ситуацией. Про Киселева что надо знать? Он, бедный, аж на Украину поехал за длинным долларом! Почему? Да потому что он второсортный для тогдашнего российского тв. И при нормальном развитии российского тв он бы сейчас был нигде. Но при Путине два этих заднескамеечника выросли до мегазвед. Не талантами, нет. Просто готовностью нести любую нужную Кремлю чушь. На месте Соловьева мог оказаться любой, кто вовремя бы встал в нужную позицию. Легко стать звездой, когда тебе включен зеленый свет на госканалах! Короче говоря, все те, кто сейчас ищут оправдания тому, почему хамоватый телепропагандон сказочно озолотился и резидентствует в Италии - выглядят глупо. И да, его "дача" - это приговор. Надо быть совершенно тупым и эстетическим неразвитым существом, чтоб построить себе такое! По архитектуре его палаццо выглядит как офисник в райцентре. Собственно, это все что надо знать о вкусе и мере Соловьева. Фу таким быть.

Анастасия Миронова:

В свободной стране должностные преступления журналистов должны наказываться также, как халатность врача или превышение полномочий полицейского. Должна быть понятная статья в Уголовном кодексе и внятное руководство в УПК. Должны быть приняты стандарты журналистской работы и ответственности. Которые обязан соблюдать журналист любой. Журналисты, как и чиновники с силовиками, должны декларировать доходы и расходы. Форма обвинения по делам о должностных преступлениях журналиста - публичная.

Общество, которое первое до этого додумается, сделает рывок в развитии. Политик, который включит этот пункт в свою программу, получит всемирную известность

А вот Навального задержали перед выездом в Нижний Новгород.

Иван Преображенский:

Страшный человек Владимир Соловьев!

Не успел Алексей Навальный заикнуться про его квартиры, как оппозиционера взяли прямо в подъезде его дома!

Алексей Широпаев:

Успешный политический рейд Навального по стране вызвал предсказуемо-паскудную реакцию властей: сегодня в Москве Алексей Анатольевич был задержан полицией. Так власть пытается сорвать сегодняшний митинг в Нижнем Новгороде: очевидно, активность Навального в центральной России заставляет режим нервничать.

Станислав Дмитриевский:

Приходим сегодня к 18 часам на площадь Маркина в Нижнем Новгороде и проводим практическое занятие по конституционному праву - наглядно демонстрируем холкиным, кто в Российской Федерации является источником власти, а кто - вонючей чекистской портянкой.

Олег Козырев:

Власти боятся эффективности Навального в организации митингов. Но лучше бы они боялись его эффективности в организации партизанских отрядов

Вадим Востров:

Навального задержали в Москве и куда- то везут. Может его привезут в Кремль и насильно назначат губернатором Красноярского Края? Путин же любит всех удивлять.

Недоброжелатели тоже не молчат.

Максим Кононенко:

Навального задержали по дороге в Нижний Новгород.

С одной стороны жалко, потому что хотелось бы увидеть провал и его несанкционированного мероприятия.

С другой стороны, ему ведь этого и надо было - чтобы несанкционированный митинг свинтили, он бы на этом сделал свой хайп. А теперь не получится.

Вот я и сижу, разрываем противоречиями.

Впрочем, его же предупреждали: не надо звать людей на несогласованный митинг.

Даниил Коцюбинский:

Неуловимый Джо опять временно уловлен )

Сериал "Том и Джерри" отдыхает.

Лесонавал:

Навального свинтили за вполне конкретное дело - призывы к несанкционированным митингам.



Его скрутили так же 12 июня за объявление о выходе на несанкционированную Тверскую и будут крутить еще, пока он не придумает какой-нибудь новый финт.



С другой стороны, вполне удобно получилось: митинг ты не провел, но порцию хайпа получил и даже с меньшими потерями, чем если бы митинг в Нижнем все-таки случился и интернет снова оказался бы буквально завален видео с покидающими его сходку сторонниками и фото с низкой явкой.

Kotsnews:

Не доехал до Нижнего. Задержали еще в Москве. Лютует режим. Вообще конечно интересная тактика - согласовывать митинги оптом сразу в нескольких городах (сегодня, к примеру, разрешены в Питере, Курске и Челябинске), а ехать туда, где не согласовали. Потому что на согласованных красивая картинка только у Фельдмана. А на несогласованном картинка будет у всех. Это ведь не Навального сейчас задержали. Это десятки молодых нижегородцев сегодня уберегли от административки (или еще хуже). А Алексею сейчас влепят 10 или 30 суток - и кирдык предвыборному туру. Надеюсь, не влепят, потому что в условиях утекающей популярности ему это будет на руку.

Николай Ставрогин:

Я ещё что хочу сказать. ВОт Навальный, он же натуральный создатель секты. Митинги это проповеди утопий, которые просто нлп-ируют тех кто падок. Таких немного, но в тех количествах что у Навального на любую фигню можно собрать. Посмотрите на наш шоубизнес, или на очереди когда тряпочку в ХХС привезли, как говаривал кажется Познер - "жопу показывай в телевизоре и она станет популярной". Ну а тут видеоблогер, делает микс из сектанского зомбажа, полит-революционной истерии и реалити итп. Передовой щемта чувак в сектостроении, работает не только эзотерически, но и экзотерику включает, при чем на кибер уровне собирая пожертвования в цифровой реальности.

И, возвращаясь к Соловьёву - о нём пишет для Republic Олег Кашин (полный текст доступен только подписчикам):

Это действительно очень похоже на деликатно разжигаемую социальную рознь. Соловьев чудовищен не потому, что у него вилла на озере Комо, а потому, что он ежедневно оскорбляет по крайней мере часть российского общества, оправдывает самые спорные действия власти и так или иначе причастен к разжиганию войны на Украине. Его чудовищность не зависит от квадратных метров его недвижимости – если бы он жил в коммуналке и при этом продолжал говорить о «мразях», коммуналка его бы не извиняла, он в любом случае остался бы таким же одиозным Соловьевым. Откровенно провоцируя классовую ненависть своей аудитории к богатому Соловьеву, Алексей Навальный применяет если не запрещенный прием, то по крайней мере прием очень спорный и противоречивый.

И правильно делает. Российское общество давно стало сословным и жестко сегментированным – речь не только о разрыве между богатыми и бедными, но и о всевозможных нематериальных свойствах каждой социальной группы. В России и законы действуют по-разному по отношению к разным группам, и возможности граждан совсем не равные, и условия, в которых находятся люди в зависимости от их роли в выстроенной государством сословной иерархии, настолько разные, что это больше похоже на несколько разных обществ, изолированных друг от друга и живущих по каким-то совсем разным правилам. И это очевидное свойство нынешней России по какой-то причине не стало очевидным слишком для многих людей в стране. Люди у телевизора часто не видят разницы между собой и теми, кто в телевизоре. Кто-то говорит о «наших ребятах», воюющих в Сирии, кто-то – о «наших деньгах», которые государство тратит по своему усмотрению, и это выдуманное «мы» по факту служит, может быть, главной основой всей устойчивости системы. В обществе нет массового представления о власти как о принципиально чуждой и враждебной ему сущности, и в каком-то смысле даже жаль, что у номенклатурного класса нет какого-нибудь наглядного внешнего отличия от обычных граждан – если бы у власти и ее людей было, например, по три глаза или уха, общество бы воспринимало номенклатуру гораздо адекватнее, чем сейчас. Как инопланетян, как мутантов, как угодно, главное – что не «таких же, как мы». Они ведь действительно совсем другие.

Главный ведущий государственного телеканала – очень важный для государства человек. И в принципе это действительно общественно значимая информация – что он миллионер, итальянский резидент и что огромную московскую квартиру ему по бросовой нерыночной цене предоставили городские власти. Между Соловьевым и обществом действительно существует огромный социальный зазор, и знать об этом зазоре в каком-то смысле важнее, чем знать о богатствах высших российских чиновников. Чиновники богатеют в результате коррупции, а Соловьев (даже если списать какую-то часть его состояния на полумифический бизнес, которым он, по его словам, занимался в девяностые) богатеет в результате того, что власть оплачивает его идеологическую деятельность на телевидении. Это не коррупция, а признак исправно функционирующего государственного механизма – когда власть достойно оплачивает свое информационное обслуживание, это вполне справедливо и честно. Что нечестно и несправедливо – сама ситуация, в которой телевидение играет ключевую роль в механизме подавления общества несменяемой властью и когда в обязанности телеведущего входит информационная поддержка разгонов митингов, уголовных дел против оппозиционеров и прочих государственных безобразий.