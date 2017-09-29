Власти Петербурга не собираются согласовывать митинг Навального

Власти Санкт-Петербурга исключили возможность согласования любого митинга Алексея Навального в городе. Об этом сообщает интернет-издание The Village.

"Мы и не собирались ни предлагать, ни предоставлять Навальному какое-либо место под митинг. Так что разговоры о том, что ему где-то разрешат, не более чем слухи. Скажу вам категоричнее: мы и в будущем не собираемся этого делать", – сказал вице-губернатор Петербурга Константин Серов. Ранее в городском комитете по законности и правопорядку сообщили, что сторонникам Навального вместо несогласованного митинга на Марсовом поле 7 октября предложили организовать акцию в Выборгском районе.

Алексей Навальный пригрозил властям Петербурга провести несанкционированную акцию в день рождения президента России Владимира Путина. По словам политика, администрация города отклонила уже несколько заявок на митинг 7 октября на Марсовом поле. Навальный заявил, что если его очередное уведомление также будет отклонено, то он встретится со своими сторонниками на Дворцовой площади и проведет "мирное шествие".

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Оппозиционер проводит агитационный тур по городам страны. Он уже встретился со своими сторонниками в Хабаровске, Владивостоке, Екатеринбурге, Мурманске, Омске и Новосибирске. 29 сентября запланирован митинг в Нижнем Новгороде. Однако в пятницу утром Навальный был задержан полицией в подъезде своего дома в Москве. Как сообщили в московском управлении МВД, "за неоднократные призывы участвовать в несанкционированных акциях".