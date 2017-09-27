Навальный пригрозил властям Петербурга несогласованной акцией

Оппозиционер Алексей Навальный пригрозил властям Санкт-Петербурга проведением несанкционированной акции в день рождения президента России Владимира Путина. По словам политика, администрация города отклонила уже несколько заявок на митинг 7 октября на Марсовом поле. Навальный заявил, что если его очередное уведомление также будет отклонено, то он встретится со своими сторонниками на Дворцовой площади и проведет "мирное шествие".

Власти Петербурга ранее объяснили отказ в согласовании митинга Навального в центре города тем, что сторонники оппозиционера якобы являются "провокаторами". "Чтобы изрыгать свои проклятия, не надо собираться на фоне открыточных имперских видов Петербурга", – заявил официальный представитель городского комитета по вопросам законности и правопорядка Андрей Краснов. Навальный в ответ на это пообещал подать в суд на мэрию Петербурга.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Оппозиционер проводит агитационный тур по городам страны. Он уже встретился со своими сторонниками в Хабаровске, Владивостоке, Екатеринбурге, Мурманске, Омске и Новосибирске. В акциях участвовали тысячи человек. Следующий митинг Навального запланирован на 29 сентября в Нижнем Новгороде. Власти города пытаются помешать проведению акции.