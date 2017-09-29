В Госдуме призывают прекратить попытки запретить фильм "Матильда"

Комитет Госдумы по культуре после просмотра фильма Алексея Учителя "Матильда" подготовил специальное заявление, в котором призвал прекратить попытки запретить картину. Об этом РБК рассказала депутат, актриса Елена Драпеко. Депутаты, посмотревшие фильм, не нашли в нём сцен, которые могли бы оскорбить чувства верующих, отмечается в проекте документа. Прокат картины Алексея Учителя, по их мнению, вызовет в обществе интерес к истории страны.

Закрытый показ фильма "Матильда" для депутатов Госдумы состоялся накануне в Москве.

Кампанию против "Матильды" возглавила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих. На своей странице в фейсбуке Поклонская заявила, что накануне закрытого просмотра депутатами всех фракций было принято решение направить повторный запрос на имя генерального прокурора Юрия Чайки о запрете демонстрации фильма. По ее словам, он "разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет православные святыни".

В широкий прокат фильм выходит 26 октября.