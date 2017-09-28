Депутаты Госдумы не увидели ничего плохого в фильме "Матильда"

Депутаты Госдумы России посмотрели фильм Алексея Учителя "Матильда".

Как заявил журналистам глава парламентского комитета по культуре, режиссёр Станислав Говорухин, всем посмотревшим картину в ходе закрытого показа она очень понравилась, сообщает РИА Новости.

В своём микроблоге в твиттере движение "Открытая Россия" разместило видеоинтервью депутатов от "Справедливой России" и ЛДПР, в которых они говорят, что ничего плохого в фильме не увидели.

21 сентября закрытый показ "Матильды" состоялся в Петербурге, в условиях повышенной безопасности.

В широкий прокат фильм выходит 26 октября.

Кампанию против "Матильды" возглавила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих. От показа фильма уже отказались десятки кинотеатров по всей стране. В их руководстве это решение объяснили участившимися угрозами.

Адвокат режиссера Алексея Учителя направил в Федеральную службу безопасности России жалобу на лидера движения "Христианское государство – Святая Русь" Александра Калинина, который допустил насильственные методы борьбы с показом фильма "Матильда".

