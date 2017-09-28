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Депутаты Госдумы не увидели ничего плохого в фильме "Матильда"

Спецпоказ фильма "Матильда" для депутатов Госдумы (кинозал ГУМа, 28 сентября 2017 г.)

Депутаты Госдумы России посмотрели фильм Алексея Учителя "Матильда".

Как заявил журналистам глава парламентского комитета по культуре, режиссёр Станислав Говорухин, всем посмотревшим картину в ходе закрытого показа она очень понравилась, сообщает РИА Новости.

В своём микроблоге в твиттере движение "Открытая Россия" разместило видеоинтервью депутатов от "Справедливой России" и ЛДПР, в которых они говорят, что ничего плохого в фильме не увидели.

21 сентября закрытый показ "Матильды" состоялся в Петербурге, в условиях повышенной безопасности.

В широкий прокат фильм выходит 26 октября.

Кампанию против "Матильды" возглавила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих. От показа фильма уже отказались десятки кинотеатров по всей стране. В их руководстве это решение объяснили участившимися угрозами.

Адвокат режиссера Алексея Учителя направил в Федеральную службу безопасности России жалобу на лидера движения "Христианское государство – Святая Русь" Александра Калинина, который допустил насильственные методы борьбы с показом фильма "Матильда".

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