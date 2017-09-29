Дуров заявил, что власти Ирана и России не повлияют на него и Telegram

Мессенджер Telegram продолжит защищать тайну переписки пользователей во всех странах, заявил его создатель Павел Дуров. Угрозы властей России и Ирана он назвал бесперспективными и заверил, что они не повлияют ни на Telegram, ни на него самого. По словам Дурова, проект больше не связан ни с одной из этих стран юридически, у их властей не осталось рычагов давления.

Ранее Тегеран завел против Дурова уголовное дело. Местные власти утверждают, что через мессенджер распространяют детскую порнографию и призывы к терроризму.

Российское правительство уже давно требует от Telegram расшифровывать сообщения пользователей – согласно так называемому "закону Яровой". Накануне министр связи России заявил, что если Telegram не начнет исполнять закон, то будет заблокирован на территории страны. Дуров неоднократно заявлял, что не будет сотрудничать со спецслужбами.

В июне этого года Telegram был зарегистрирован в качестве распространителя информации в России после того, как Роскомнадзор пригрозил заблокировать сервис.