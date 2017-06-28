Роскомнадзор внес Telegram в список распространителей информации

Роскомнадзор внес мессенджер Telegram в реестр распространителей информации. "Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации", – заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он добавил, что все компании, работающие в российской юрисдикции, обязаны выполнять законы страны.

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Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявил, что он не против регистрации мессенджера в России, поскольку Роскомнадзор не потребовал от него предоставления доступа к личной переписке пользователей. Дуров отметил, что, несмотря на регистрацию, Telegram не будет выполнять требования пакета так называемых "антитеррористических законов", в частности, не будет переносить данные пользователей в Россию и предоставлять спецслужбам ключи шифрования.

На прошлой неделе Роскомнадзор пригрозил мессенджеру Telegram скорой блокировкой.