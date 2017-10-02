Куда поедут российские танки

Российские танковые подразделения преспокойно размещаются в центральной Польше. Такой шокирующий вывод можно было сделать, взглянув на карту, отражающую последние новости о передвижениях российских войск. Нет, война, к счастью, не началась, и даже международного скандала не последовало: речь шла о накладке, которая случилась в первые часы работы финского проекта Russia Military Watch (RMW). Ее удалось быстро устранить, и с тех пор, как утверждают авторы проекта, их сайт отражает активность российских военных вполне адекватно.

О чем можно узнать, изучив данные RMW? Ну, например, о том, что полку ВВС под Курском были поставлены новые сверхманевренные истребители Су-30СМ. Или о том, что моряки Каспийской флотилии провели учения с артиллерийскими стрельбами и разминированием акватории. Или составить общую картину о географии маневров, передвижений и происшествий в частях и подразделениях Вооруженных сил РФ за последние 10 дней:

Речь не идет ни о разведывательной деятельности, ни даже о полностью профессиональном проекте. Тем не менее в Финляндии и за ее пределами он привлек к себе внимание. Ведь у западных соседей России по понятным причинам интерес к деятельности российских военных сочетается с беспокойством по этому поводу.

О проекте Russia Military Watch Радио Свобода рассказал один из его создателей – Аки Хейккинен:

– Как вы пришли к идее такого сайта? Вы профессионально занимаетесь вопросами безопасности и оборонной политики?

– Нет, я работаю в сфере IT. Для меня эти вопросы – своего рода хобби. Но для моего партнера по проекту Андреаса Турунена это сфера его профессиональных интересов. Нам пришла в голову идея сделать систему геолокации, которая отслеживала бы перемещения российских войск – в соответствии с сообщениями из самих российских источников.

– Как это работает, если описывать простым языком, для не посвященных в тонкости IT? Каким источниками информации вы пользуетесь?

Мы опираемся на российские источники, не источники какой-либо третьей стороны

– Преимущественно официальными – например, сайтом Минобороны России. Наша геолокация анализирует и фиксирует те места, которые упоминаются в российских сообщениях и где, согласно этим данным, происходят те или иные перемещения войск, маневры, происшествия (вроде того, что случилось недавно на полигоне под Петербургом) и так далее. Всё это наносится на нашу карту. Мы также переводим на английский текстовые сообщения и размещаем их рядом с картой. Правда, перевод пока механический, так что иногда получаются довольно забавно звучащие тексты. И да, еще раз подчеркну – мы опираемся на российские источники, не источники какой-либо третьей стороны.

– В чем же смысл такого проекта?

– Прежде всего – показать остальному миру, чтó и как российская сторона сообщает о своей военной активности. По большей части эта информация на иностранные языки не переводится, так что мы помогаем интересующимся преодолеть языковой барьер. Кроме того, это комплексная визуальная иллюстрация того, что происходит – или по крайней мере того, что сами русские хотят об этом сообщить. При этом мы понимаем, что российские официальные данные могут быть неполными и не всегда точными – в этом смысле Россия не в лучшую сторону отличается от некоторых других стран. Хотя для военной сферы, конечно, доля секретности естественна.

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– Как вы отслеживали недавно завершившиеся крупные учения “Запад-2017” на территории Белоруссии и некоторых регионов России?

– Конечно, в рамках наших возможностей мы следили за происходящим весьма активно. Но, снова повторю, наш мониторинг – это прежде всего совокупность сообщений, появлявшихся в открытых российских источниках. Все заинтересованные могут пользоваться информацией из других источников и сопоставлять то и другое. Что касается “Запада-2017”, мне кажется, наша система отработала его неплохо, учитывая, что мы только начинаем, и разных технических „мух“ до сих пор хватает.

– А как насчет фактчекинга? Вы не пробуете сопоставлять заявления российского военного ведомства с тем, что происходит на самом деле? Возможно, там есть серьезные несоответствия?

– На данном этапе мы оставляем это нашим читателям. Мы понимаем, знаем по опыту, что российские официальные источники куда более закрытые, чем, скажем, натовские. Russia Military Watch не претендует на отображение полной и объективной картины того, что делают российские вооруженные силы. Это скорее воспроизведение того, какой преподносит эту картину сама российская военная машина. Полную же картину можно получить, комбинируя разные источники.

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– Но в таком случае вы, видимо, заслуживаете благодарности Минобороны РФ! Ведь они вправе сказать: какие хорошие ребята, распространяют на Западе нашу информацию. Разве не так?

– Я так не думаю. Прежде всего, бóльшая часть выпускаемой ими информации ориентирована на внутреннюю, российскую аудиторию. Есть некоторые детали, которые они вряд ли хотели бы широко обнародовать перед иностранной публикой – тем более если речь идет, как в нашем случае, о регулярно обновляемой совокупной картине войсковых учений, передвижений и т.д. Мы полностью сознаем, что доверять официальной информации российских военных можно лишь ограниченно. И случайных, разовых посетителей сайта RMW мы предупреждаем об этом. Тем более, что, судя по первым неделям нашей работы, аудитория у нас международная, на что мы и рассчитывали, запуская проект – он ориентируется не только на Финляндию.

– Вы собираетесь как-то расширяться? Может быть, добавите к своему проекту аналитику, ссылки на альтернативные источники, привлечете новых авторов?

– Да, такие планы есть. Я бы пока не распространялся о них более подробно, но мы будем развиваться. Пока “обкатаем” RMW в нынешнем виде, а потом сделаем проект более разнообразным. Тем более что посещаемостью мы довольны, интерес к нашему сайту есть, в том числе со стороны представителей профессиональных сообществ, занимающихся вопросами безопасности, из европейских стран, США и Канады.

– А для вашей страны, Финляндии, военные возможности России – актуальная тема? Среди финнов распространено представление о возможности российской агрессии?

Мы “проснулись” только после Крыма, а не после войны в Грузии. Но и это неплохо

– Я бы сказал так: Финляндия научилась жить рядом с Россией, но, как мне кажется, мы никогда ей до конца не доверяли. Так продолжается десятилетиями. Когда вся Европа в последние лет 20 активно разоружалась, Финляндия лишь несущественно сократила расходы на оборону. Я не думаю, что мы чувствуем непосредственную угрозу, но в нашей оборонной политике произошло немало изменений за последние три года. К сожалению, мы “проснулись” только после Крыма, а не после войны в Грузии. Но и это неплохо. Мы по-прежнему не члены НАТО, и наше правительство не подавало заявку на вступление в этот союз. Но в стране идет активная дискуссия относительно того, что, если ситуация будет ухудшаться, такую заявку подать стоит. Кроме того, Финляндия намного активнее сотрудничает в последнее время в военной области со Швецией, Соединенными Штатами и Великобританией – в рамках региональных сил быстрого развертывания JEF, – говорит один из авторов проекта Russia Military Watch Аки Хейккинен.