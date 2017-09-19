"Случайный авиаудар"

Минобороны России опровергло сообщения СМИ о том, что на учениях "Запад-2017" на полигоне "Лужский" под Петербургом произошел случайный пуск ракеты "воздух – земля" с вертолета Ка-52 по зрителям. Ранее об этом со ссылкой на неназванные источники сообщило издание 66.ru, опубликовав видеозапись инцидента.

В пресс-службе Западного военного округа Интерфаксу заявили, что "18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий совместного стратегического учения "Запад-2017" никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было".

При этом в ведомстве подтвердили случайный пуск ракет с вертолета Ка-52, однако, как утверждается, это произошло якобы "в другое время", а в результате инцидента никто не пострадал. Сообщения "о залпах по толпе журналистов" и большом количестве тяжелораненых военные назвали "намеренной провокацией или чьей-то персональной глупостью".

Однако в сети появились документы, косвенно подтверждающие, что инцидент все-таки был.

Это не первое ЧП в рамках учений "Запад-2017". 7 сентября во время плановых учебных стрельб из танка один из снарядов взорвался рядом с укрытием, в котором находились шестеро военнослужащих. Один из них погиб.

Видеозаписи стрельбы из вертолетов появились в интернете утром 19 сентября. Источник издания 66.ru заявил, что инцидент случился "вчера или позавчера" на полигоне "Лужский", где 18 сентября побывал Владимир Путин. В издании предполагают, что это было незадолго до визита президента на полигон. По информации 66.ru, два человека после залпа были госпитализированы. По словам редактора портала Алексея Землякова, видео прислали в редакцию очевидцы:

– У нас на портале есть кнопка "Сообщи новость", через нее пришло видео с комментарием очевидца. Мы перепроверили эту информацию и опубликовали, – говорит Алексей.

По его словам, источники издания подтвердили, что инцидент произошел еще до визита Владимира Путина:

– Точная дата неизвестна, наш источник ее не знает. Единственное, что он сказал, – это произошло либо 17-го, либо 18-го. Про журналистов информация тоже неточная, там написано "вероятно, журналисты". То, что пострадали два человека, подтвердилось. Говорят, что сейчас они в госпитале. Насколько серьезные у них ранения, я не знаю, – рассказал редактор сайта 66.ru Алексей Земляков.

По информации Минобороны, на видеокадрах, которые распространяются в социальных сетях, зафиксирован другой случай – тогда экипажи вертолетов в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей. "Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", – сообщили в Западном военном округе.

Основатель независимой исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев проанализировал несколько съемок с учений: кадры авиаудара и его последствий, а также видео из кабины вертолета. По его мнению, эту информацию о происшествии и видеосвидетельства трудно назвать фальшивкой и "провокацией":

Мы пришли к выводу, что инцидент имел место

– Все три видео соответствуют друг другу по территории, на всех трех видео видна "Нива" с номерами Службы специальной связи и информации ФСО, на всех трех виден грузовик, который тоже пострадал, с номерами бывшего Ленинградского военного округа. Соответственно, мы пришли к выводу, что этот инцидент имел место, и судя по тому, что на кадрах запечатлена машина Управления специальной связи и информации ФСО, это относится к текущим событиям, то есть дата инцидента – от 16 до 18 сентября, – полагает Левиев.

По его словам, скорее всего, это действительно произошло еще до приезда на учения президента Путина.

– Мы полагаем, что это действительно так, потому что ФСО и другие спецслужбы, которые охраняют президента, всегда приезжают заранее, – говорит эксперт. По мнению Руслана Левиева, пострадавшие, скорее всего, белорусские военные:

Вероятно, это военные наблюдатели от Белоруссии

– На кадрах мы видим камуфляж, при этом довольно необычный для российской армии, и предполагаем (но у нас нет доказательств), что это наблюдатели от Белоруссии. Поскольку это совместные учения Белоруссии и России, вероятно, это наблюдатели от Белоруссии, – считает основатель CIT Руслан Левиев.

Независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич полагает, что от подобных происшествий не застрахованы ни одни военные учения, однако уверен, что общество имеет право знать правду о том, что произошло:

Армия имеет дело с оружием, которое убивает, другого применения этому оружию нет

– Надо понимать, что армия имеет дело с оружием, которое убивает, и другого применения у этого оружия нет. Естественно, во время учений, когда это оружие демонстрируется, применяется, личный состав учится с ним работать, такие случаи возможны, – говорит Лукашевич. – Причиной может быть и человеческий фактор, то есть недостаточная выучка, либо какие-то отказы самого оружия. Перед этим был случай, СМИ о нем тоже сообщали, там танк выстрелил, был один убитый и несколько раненых. К сожалению, чем интенсивнее учения, тем такие происшествия могут случаться чаще. Это, конечно, прискорбно, но все-таки это армия, которая имеет какие-то потери и в мирное время. Другое дело, что приличная армия их имеет крайне мало, а расхлябанная или не обученная – гораздо больше, – полагает Вадим Лукашевич.

Он напоминает, что не так давно в России был принят закон, засекречивающий боевые потери в мирное время, именно поэтому Минобороны всячески пытается опровергнуть сам факт инцидента на учениях:

Все ЧП должны быть нам известны: в конце концов, это мы содержим армию, а не Путин

– Но общество имеет право знать об этих потерях. Эти ребята жируют на наши деньги, а их главная задача – не гробить друг друга на учениях, а защищать нас с вами. Я считаю, именно мы, общество, должны принимать решения – где наши войска находятся, как они воюют и так далее. И все ЧП должны быть нам известны. В конце концов, мы содержим армию, не Путин, не правительство, а мы с вами, – говорит Вадим Лукашевич.

Российско-белорусские совместные стратегические учения (ССУ) "Запад-2017" проходят 14–20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии. По официальным данным, в них принимают участие до 12,7 тысячи военнослужащих (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

О значимости военных учений "Запад-2017" и их стратегических целях говорит военный аналитик Александр Гольц:

– Белорусско-российские военные учения проходят раз в два года. А учения "Запад" проходят один раз в четыре года. На самом деле это учения Западного военного округа. В России четыре военных округа, и каждый год в каком-то из них по очереди проходят стратегические учения, – напоминает эксперт. – И когда очередь падает на Западный военный округ, учения с Белоруссией объединяются в общий сюжет вот этими учениями "Запад".

–​ А кто гипотетический противник России и Белоруссии?

Это были бы первые учения, на которых предусматриваются действия против стран НАТО

– В ходе этих учений происходили очень интересные вещи. Потому что изначально предполагалось, что некие три страны с вымышленными названиями – Вейшнория, Лубения и так далее – испытывают агрессивные замыслы в отношении братского белорусско-российского союза и хотят оторвать Белоруссию от России. И с этой целью засылают на первом этапе террористов и диверсантов, а когда их банды разгромлены, предпринимают прямую агрессию. И это были бы, в общем-то, первые за долгие годы учения, где предусматриваются действия на западе, очевидно против стран НАТО. Но в последний момент, насколько можно судить по тому сценарию, который был предложен вчера в ходе посещения Владимиром Путиным Лужского полигона под Санкт-Петербургом, все быстро поменяли и вернулись к идиотическому сценарию о том, что вот вертолеты, бомбардировщики, танковые клинья все предназначены для того, чтобы уничтожать некие группы террористов.

–​ А с чем связан этот поворот?

Видимо, кто-то решил не дразнить западных партнеров России

– Ну, видимо, все-таки кто-то решил не дразнить западных партнеров России. При этом белорусские коллеги честно говорят, что они тренируются противодействовать наступающим сухопутным войскам потенциального противника.

–​ И насколько это все актуально сейчас?

– Более чем актуально! Потому что, на мой взгляд, Россия и Запад вступили в период новой холодной войны. Войска НАТО и российские войска стоят напротив друг друга, и между ними уже нет никаких буферных зон, – полагает военный аналитик Александр Гольц.

В НАТО заявили, что учения "Запад-2017" свидетельствуют о подготовке России "к большой войне".