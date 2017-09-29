Задержанного в Крыму россиянина на Украине обвиняют в госизмене

В отношении российского военнослужащего Дмитрия Долгополова, задержанного в Симферополе сотрудниками ФСБ, на Украине было возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Как рассказали "Новой газете" в Службе безопасности Украины, после аннексии Крыма проживавший там Долгополов вступил в ряды российской армии, хотя уже служил в украинских военно-морских силах. Эту информацию в своем фейсбуке подтвердил и спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

В России Дмитрия Долгополова также обвиняют в государственной измене. По версии ФСБ, он вместе с россиянкой Анной Сухоносовой передавал спецслужбам Украины некие секретные "сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота". В российском ведомстве заявили, что Долгополов уже признал свою вину.