ФСБ: в Крыму задержаны двое россиян, подозреваемых в госизмене

В Симферополе, в аннексированном Россией Крыму сотрудники ФСБ задержали российского военнослужащего Дмитрия Довгополова и россиянку Анну Сухоносову по подозрению в государственной измене.

По версии ФСБ, Довгополов и Сухоносова передавали спецслужбам Украины секретные "сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота". О какой информации идет речь, не уточняется. ФСБ уже заявила, что Довгополов признался в попытке передать украинской разведке данные, составляющие государственную тайну.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.