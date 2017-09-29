В Крыму уволили прокурора, выступившего против "Матильды"

В аннексированном Россией Крыму уволили и лишили российского гражданства заместителя прокурора Симферополя Александра Шкитова, который выступал против фильма "Матильда". Бывший прокурор сообщил радиостанции "Говорит Москва", что уже оспаривает это решение.

В августе Шкитов вынес предостережение кинотеатрам с требованием не показывать трейлер фильма Алексея Учителя, после того, как в ведомство обратилась бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Прокуратура аннексированного Россией Крыма признала объявленное предостережение недействительным и начала служебную проверку в отношении Шкитова. В ходе проверки было установлено, что он незаконно получил российское гражданство.

Ранее он был лишен гражданства Украины.