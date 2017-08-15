Меры против трейлера "Матильды" в Симферополе признаны незаконными

Прокуратура аннексированного Россией Крыма признала недействительным объявленное в Симферополе предостережение о недопустимости показа трейлера фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом сообщает РИА Новости.

О проведении прокурорской проверки стало известно на минувшей неделе. В ведомстве заявили, что в Симферополе "грубо нарушен" порядок рассмотрения обращений и реагирования на них.

Симферопольская прокуратура предостерегла кинотеатры города от показа трейлера "Матильды" после того, как в ведомство обратилась бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она активно выступает против показа фильма Алексея Учителя и пытается доказать, что картина о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

Защита Учителя неоднократно жаловалась на действия Поклонской и пригрозила депутату уголовной ответственностью.