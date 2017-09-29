Алексея Навального и Леонида Волкова отпустили из полиции

Алексея Навального, задержанного в пятницу утром в Москве, отпустили из полиции, обязав прийти в понедельник в Симоновский суд. Ему вменяют в вину повторное нарушение порядка организации митинга.

В своем твиттере он написал, что не намерен отказываться от намеченных на ближайшие дни митингов в Оренбурге и Архангельске - в рамках проводимой им предвыборной кампании.

Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, задержанный в тот же день в Нижнем Новгороде, сообщил, что его неожиданно отпустили и отвезли в аэропорт, хотя ранее сказали, что оставят в полиции на ночь. По словам активиста, 2 октября суд в Москве рассмотрит его дело о нарушении порядка организации митинга.

Ранее в пятницу в Нижнем Новгороде были задержаны координатор штаба Навального Анна Петкогло и еще несколько активистов.

Перед этим мэрия запретила согласованную ранее встречу оппозиционера с жителями.

Корреспондент Радио Свобода сообщил, что на месте, где первоначально планировался митинг, собрались более тысячи сторонников Навального.

Навальный намерен баллотироваться в президенты России в 2018 году и считает, что власти хотят сорвать его предвыборную кампанию.